تشكيل بيراميدز لمواجهة حلوان العام وديا

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز تشكيل مباراة نادي حلوان العام الودية.
ويلتقي بيراميدز مع نادي حلوان العام استعدادا لمواجهة الزمالك واستئناف مباريات الدوري الممتاز ونهائي كأس مصر.
وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمود جاد
خط الدفاع: محمد حمدي إبراهيم - أحمد سامي - أسامة جلال -كريم حافظ
خط الوسط: أحمد عاطف قطة - مهند لاشين - مصطفى فتحي - ناصر ماهر - عودة فاخوري
خط الهجوم: فيستون ماييلي
وقرر الجهاز الفني إجراء تعديل على الفريق الذي يواجهه بيراميدز وديا ومواجهة نادي حلوان.