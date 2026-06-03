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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هند الضاوي: إخفاق امريكا في الحرب على إيران أسهم في تعقيد الأوضاع الإقليمية

امريكا وإيران
امريكا وإيران
رحمة سمير

قالت الإعلامية هند الضاوي إن وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض يعكس طبيعة المرحلة الحالية التي تتطلب، من وجهة نظرها، أساليب مختلفة في إدارة الملفات الدولية، مشيرة إلى أن شخصيته تتوافق مع توجهات عدد من المسؤولين في إدارته.

وأضافت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج «حديث القاهرة»، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن الولايات المتحدة تتعامل مع الشرق الأوسط وفق رؤية تهدف إلى إعادة تشكيل المنطقة وإضعاف بعض قواها، لافتة إلى أن المصالح الاقتصادية، وفي مقدمتها الحفاظ على مكانة الدولار في التجارة العالمية، تمثل أحد الدوافع الرئيسية للسياسات الأمريكية.

وأعربت هند الضاوي عن قلقها تجاه مستقبل المنطقة في ظل ضعف الخبرة لدى بعض المسؤولين الأمريكيين في التعامل مع تعقيدات التاريخ والجغرافيا والواقع السياسي، محذرة من أن سوء تقدير الأوضاع قد يقود إلى قرارات خاطئة وتصعيد أوسع للصراعات، مؤكدة أن الولايات المتحدة حاولت تكرار سيناريوهات سابقة في إيران لكنها لم تنجح في ذلك، معتبرة أن هذا الإخفاق أسهم في تعقيد الأوضاع الإقليمية.

وشددت هند الضاوي على أن استقرار الشرق الأوسط لن يتحقق إلا من خلال تعاون الدول الكبرى في المنطقة وتنسيق جهودها، محذرة من أن نتائج أي مغامرات أو مجازفات سياسية قد تكون كارثية على شعوب المنطقة، مشيرة إلى أن دول الشرق الأوسط باتت أكثر إدراكًا لأهمية الاعتماد على قدراتها الذاتية في حماية أمنها واستقرارها. 

هند الضاوي ترامب الأوضاع الإقليمية إيران امريكا

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