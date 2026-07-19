سلامة الغذاء: فحص 4900 رسالة غذائية مصدرة بإجمالي 185 ألف طن.. وتسجيل 23 منتجًا

أصدر المركز الإعلامي بالهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي رقم (26) لعام 2026، عن الفترة من 11 إلى 17 يوليو 2026، كاشفًا عن تنفيذ حملات رقابية موسعة على مختلف قطاعات الغذاء، وفحص نحو 4900 رسالة غذائية مصدرة بإجمالي 185 ألف طن، إلى جانب تسجيل 23 منتجًا من المكملات الغذائية، وفحص 550 منتجًا جديدًا، واعتماد 18 شركة، وتنفيذ حملات رقابية استهدفت 645 منشأة غذائية بمختلف المحافظات.



وفي إطار تنفيذ خطة الهيئة لتعزيز الرقابة على قطاع التصنيع الغذائي والتداول المحلي والدولي، نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 130 زيارة معاينة لتقييم مدى التزام المنشآت الغذائية باشتراطات الجودة وسلامة الغذاء، وتم تسجيل 8 منشآت جديدة، فيما استوفت 9 منشآت أخرى اشتراطات الهيئة ضمن جهود التأهيل وتوفيق الأوضاع.

كما نفذت إدارة الرقابة على المحطات ومراكز التعبئة 9 مأموريات رقابية، إلى جانب 682 زيارة فحص وتفتيش على الحاصلات الزراعية المعدة للتصدير بمحافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، المنوفية، البحيرة، الشرقية، الغربية، القليوبية، كفر الشيخ، المنيا، الفيوم، بني سويف، الإسماعيلية والدقهلية، وتم تسجيل 3 منشآت جديدة، وإصدار 885 إذن تصدير للحاصلات الزراعية لصالح 767 شركة مصدرة.

وأظهر تقرير الإدارة العامة للصادرات والواردات أن عدد الرسائل الغذائية المصدرة بلغ نحو 4900 رسالة بإجمالي 185 ألف طن، صادرة عن 1485 شركة، وشملت نحو 760 صنفًا من المنتجات الغذائية، من بينها ثمار وفواكه، وخضراوات ودرنات، ومحضرات الخضر والفاكهة، والدقيق ومنتجات الحبوب، ومنتجات غذائية متنوعة.

وبلغ عدد أصناف الفواكه المصدرة 41 صنفًا بإجمالي 37 ألف طن، تصدرتها الموالح والفراولة بواقع 11 ألف طن لكل منهما، ثم العنب بإجمالي 10 آلاف طن، بينما بلغ عدد أصناف الخضراوات المصدرة 44 صنفًا بإجمالي 33 ألف طن، وجاء البصل في الصدارة بإجمالي 10 آلاف طن، تلاه كل من البطاطا والبطاطس بإجمالي 5 آلاف طن لكل منهما.

وتصدرت الإمارات قائمة الدول المستوردة للصادرات الغذائية المصرية، تلتها السعودية وإسبانيا ولبنان والسودان، من بين 194 دولة مستوردة، فيما جاء ميناء الإسكندرية في المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية المصدرة بإجمالي 710 رسائل، يليه ميناء سفاجا بـ694 رسالة، ثم ميناء دمياط بـ435 رسالة.

وفي إطار دعم الصادرات الغذائية، أصدرت الهيئة 1200 شهادة صحية للتصدير وفقًا للآلية المعتمدة بما يضمن مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة ويعزز ثقة الأسواق الدولية في الصادرات المصرية.

وفيما يخص الواردات، بلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى البلاد 2000 رسالة بإجمالي 223 ألف طن، استوردتها 871 شركة، وشملت القمح وفول الصويا والزيوت المتنوعة، بينما تصدرت روسيا قائمة الدول المصدرة إلى مصر، تلتها الولايات المتحدة وإندونيسيا والصين وأوروجواي، من بين 92 دولة.

واحتل ميناء الإسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة بإجمالي 614 رسالة، يليه ميناء القاهرة الجوي بـ427 رسالة، ثم ميناء بورسعيد بـ240 رسالة.

وفيما يتعلق بالإفراجات الجمركية، تم الإفراج عن 1185 رسالة غذائية تحت التحفظ (إفراج مؤقت)، والإفراج عن 483 رسالة ضمن منظومة الإفراج السريع، كما تم تحرير محاضر إثبات حالة لـ92 رسالة تنفيذًا لقرارات لجنة التظلمات، وإصدار تراخيص استيراد لـ97 مستوردًا.

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على المنشآت التخزينية والسلع الاستراتيجية 69 مأمورية تحفظ شملت المرور على 79 منشأة غذائية، كما تحفظت على 206 رسائل غذائية واردة، واستمرت في التحفظ على 21 رسالة مرفوضة معمليًا، وأعادت تصدير 15 رسالة مرفوضة لضمان انسيابية حركة الواردات.

كما كثفت الإدارة جهودها في متابعة المخابز والسلع الاستراتيجية، وواصلت من خلال غرفة العمليات متابعة موسم توريد القمح المحلي لعام 2026، مع إضافة فترة عمل مسائية من الثامنة مساءً وحتى الثانية عشرة منتصف الليل لتيسير استلام المحصول من المزارعين.

وفي ملف المنشآت التخزينية، نفذت الإدارة 47 مأمورية رقابية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والبحر الأحمر والبحيرة والشرقية والغربية وسوهاج ودمياط والدقهلية وأسيوط، فيما ارتفع إجمالي عدد المخازن المسجلة لدى الهيئة إلى 1704 مخازن.

واستقبلت الهيئة خلال الأسبوع 127 شكوى واردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وجهاز حماية المستهلك، والموقع الإلكتروني، والترصد المبني على الحدث، إضافة إلى الشكاوى المباشرة، وتم التعامل مع عدد منها بينما يجري استكمال فحص الباقي.

وفي إطار الاستجابة للبلاغات، نفذت الإدارة العامة لخدمة المواطنين حملات رقابية استهدفت 645 منشأة غذائية بمحافظات الإسكندرية، الشرقية، الغربية، المنوفية، بورسعيد، البحر الأحمر، دمياط، الأقصر، شمال سيناء، قنا، أسوان، الدقهلية، كفر الشيخ، الإسماعيلية ومدينة العبور، وتم اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بحق المنشآت المخالفة.

ودعت الهيئة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تمس سلامة الغذاء عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أو الخط الساخن 16528، أو الرقم 01555771100 (اتصال أو واتساب)، أو الخط الساخن 19565، أو البريد الإلكتروني المخصص للشكاوى.

وفيما يتعلق بإدارة الرقابة على السلاسل التجارية، تم تنفيذ 54 مأمورية رقابية على فروع السلاسل التجارية بمحافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، البحيرة، مرسى مطروح، دمياط، سوهاج، الغربية، أسيوط، بني سويف، المنيا، أسوان، الفيوم، قنا والغردقة، فيما بلغ إجمالي الفروع المسجلة لدى الهيئة 2227 فرعًا تتبع 64 سلسلة تجارية.

وواصلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة جهودها، حيث سجلت 23 منتجًا من المكملات الغذائية، وفحصت 550 منتجًا جديدًا، ونفذت مأموريتين رقابيتين، واعتمدت 18 شركة، وأصدرت شهادتي بيع حر، و97 موافقة إعلانية.

كما شهد الأسبوع تسجيل 402 منشأة من المحال العامة ذات النشاط الغذائي، وإجراء 592 معاينة على مستوى الجمهورية، واستيفاء 330 منشأة لاشتراطات التسجيل، ليرتفع إجمالي المنشآت المسجلة إلى 80379 منشأة.

وفي قطاع الألبان، نفذت الهيئة 30 مأمورية تفتيشية على المحالب، ومأموريتين على مراكز تجميع الألبان بمحافظات الجيزة والبحيرة والفيوم والدقهلية والمنوفية والغربية والقليوبية والإسماعيلية، وسحبت 27 عينة للتحليل.

كما نفذت إدارة الرقابة على المنشآت السياحية 65 زيارة تفتيشية للمطاعم والفنادق بمحافظات القاهرة والجيزة والبحر الأحمر والسويس وأسوان والأقصر ومرسى مطروح والشرقية والغربية والإسماعيلية، بينما أجرت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 32 جولة رقابية بمحافظات القاهرة وكفر الشيخ والقليوبية والشرقية وسوهاج.

وفي قطاع المجازر، نفذت الإدارة العامة للمجازر 12 زيارة تفتيشية لمجازر الدواجن واللحوم ومصانع الأمعاء، إلى جانب 110 جولات متابعة على مصانع المغلفات الطبيعية ذات الأصل الحيواني بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والشرقية والدقهلية والمنوفية والبحيرة والإسماعيلية والقليوبية وسوهاج، وتم تسجيل مجزر دواجن جديد، وإصدار 12 إذن تصدير للمغلفات الطبيعية إلى دول الاتحاد الأوروبي.

كما نفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 24 مأمورية رقابية على مصانع البلاستيك والزجاج والمعادن والمطاط والكرتون والورق والخزف، إضافة إلى مصانع أجهزة الطبخ الكهربائية وماكينات التعبئة والتغليف وتجهيز الحلوى، بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية والمنوفية والإسكندرية ودمياط، ليصل إجمالي المنشآت المسجلة إلى 891 منشأة.

وفي قطاع الأسماك ومنتجات الأحياء المائية، نفذت الإدارة العامة المختصة 19 زيارة ميدانية بمحافظات كفر الشيخ والإسكندرية والإسماعيلية، شملت مراكب وسفن الصيد والمصانع والموردين وشركات التصدير، فيما بلغ إجمالي المنشآت المسجلة 832 منشأة.

وعلى مستوى الرقابة على الأسواق، نفذت الهيئة حملات مكثفة شملت 253 مركزًا وحيًا من خلال 32 فرعًا، حيث تم تنفيذ 1741 مأمورية رقابية على 7814 منشأة غذائية، وأسفرت عن إعدام كميات من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وترخيص 119 سيارة تبريد وتجميد بعد استيفاء الاشتراطات، إلى جانب تنفيذ 1610 مأموريات رقابية داخل مراكز التأهيل والإصلاح وقوات الأمن، ومأموريات مشتركة مع شرطة التموين ومديريتي التموين والطب البيطري بالقاهرة استهدفت 78 منشأة غذائية.

كما واصلت فروع الهيئة بالمحافظات تنفيذ حملات تفتيشية مشتركة مع الجهات الرقابية المختلفة، وأسفرت عن ضبط وإعدام والتحفظ على كميات كبيرة من الأغذية غير الصالحة أو مجهولة المصدر، وتحرير عشرات المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية، إلى جانب تنفيذ حملات توعوية للمستهلكين وأصحاب المنشآت الغذائية بشأن الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء، وذلك في محافظات الغربية، المنوفية، الأقصر، قنا، دمياط، المنيا، الدقهلية، الفيوم، الوادي الجديد، كفر الشيخ، الشرقية، شمال سيناء وبورسعيد، بما يعكس استمرار جهود الهيئة في إحكام الرقابة على الأسواق وضمان وصول غذاء آمن وسليم للمواطنين.