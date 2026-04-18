النصر والهلال أول المتأهلين من الدوري السعودي إلى أبطال آسيا

أعلن نادي النصر ونادي الهلال رسمياً عن ضمان مشاركتهما في النسخة المقبلة من مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، وذلك في ضوء مركزيهما في جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين هذا الموسم، وما يفرضه سلم الترتيب من استحقاقات قارية.

ويتصدر النصر حالياً جدول الترتيب بفارق مريح عن ملاحقه المباشر الهلال صاحب المركز الثاني، حيث ضمن الفريقان إكلينيكياً التأهل للمسابقة القارية الأعلى شأناً في آسيا، نظراً للفارق الكبير بينهما وبين بقية المنافسين في سلم الترتيب.

وعلى صعيد الاستحقاقات المحلية، يضع الهلال كامل تركيزه حالياً على المواجهة المرتقبة والحاسمة في نهائي كأس الملك، والتي ستجمعه بنادي الخلود يوم 23 إبريل الجاري، حيث ستقام المباراة على أرضية ملعب “الإنماء”. وتعد هذه المباراة محطة مفصلية للفريق الساعي لتعزيز حصيلته من البطولات هذا الموسم، قبل الدخول في معترك المنافسات القارية المقبلة بصفته أحد ممثلي المملكة الرسميين.

ويأتي هذا التأهل ليؤكد استمرارية الحضور القوي للكرة السعودية في المحافل القارية، في ظل المنافسة المحتدمة التي يشهدها دوري روشن، والتي تنعكس إيجاباً على جاهزية الأندية لخوض غمار التحديات الخارجية.