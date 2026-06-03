مفاوض إيراني: لا اتفاق نهائيا حتى الآن.. ولبنان يظل جزءا أساسيا من أي تفاهم محتمل

أكد عضو في فريق التفاوض الإيراني أن المحادثات الجارية بشأن التوصل إلى تفاهم بين إيران والولايات المتحدة لا تزال مستمرة، مشدداً على أنه لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي حتى الآن، في ظل استمرار المشاورات حول عدد من القضايا الخلافية التي لا تزال قيد البحث.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن المصدر قوله إن المفاوضات لم تصل إلى مرحلة الحسم، وإن الأطراف المعنية ما زالت تناقش بنوداً رئيسية تتعلق بصيغة الاتفاق المحتمل وآليات تنفيذه. وأضاف أن ما يتم تداوله بشأن التوصل إلى اتفاق نهائي لا يعكس الواقع الحالي للمحادثات، مؤكداً أن المشاورات لم تنته بعد وأن قنوات الاتصال لا تزال مفتوحة بين مختلف الأطراف.

وشدد المصدر على أن إيران لن توافق على أي اتفاق يتجاهل الملف اللبناني أو يتجاوز التطورات الجارية في لبنان، معتبراً أن أمن لبنان واستقراره جزء لا يتجزأ من القضايا المطروحة في إطار النقاشات الإقليمية الأوسع.

وأضاف أن طهران ترى أن أي تفاهم مستدام يجب أن يأخذ في الاعتبار الأوضاع على الساحة اللبنانية، إلى جانب الملفات الأخرى المرتبطة بوقف التصعيد في المنطقة.

وفي السياق ذاته، أكد مسؤولون إيرانيون أن المفاوضات لا تزال تواجه تحديات متعددة، وأن التوصل إلى اتفاق يتطلب معالجة جميع القضايا العالقة بشكل متكامل. كما شددوا على أن أي تفاهم محتمل لن يكون قابلاً للتنفيذ ما لم يلبِّ المصالح الأساسية لإيران وحلفائها في المنطقة.