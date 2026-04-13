رياض محرز يقود الأهلي لتخطي الدحيل والتأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة

خطف النادي الأهلي السعودي تذكرة الصعود إلى الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد أن حقق فوزًا دراميًا على الدحيل القطري في ربع النهائي.

واستضاف ملعب الإنماء في جدة المباراة المثيرة بين الأهلي والدحيل في دور الـ16، والتي امتدت للأشواط الإضافية، وحسمها الأهلي بالفوز بهدف نظيف في اللحظات الأخيرة.

وفشل كل فريق في هز الشباك، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل السلبي ويتم اللجوء للأشواط الإضافية.

وأحرز انبرى إيفان توني تسديد ركلة الجزاء ولكن نجح صلاح زكريا حارس الدحيل في التصدي لها.

وقبيل نهاية الشوط الإضافي الثاني، تحصل الأهلي على ضربة حرة خارج حدود منطقة الجزاء، سددها رياض محرز ببراعة وخطف هدف الصعود لفريقه.

وخطف الأهلي تذكرة أول فريق يصعد إلى الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، لمنطقة الغرب، حيث تستضيف مدينة جدة الأدوار الإقصائية لتلك البطولة.