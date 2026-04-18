اتحاد جدة السعودي يجهّز لقرارات حاسمة بعد الموسم الصفري

تتجه إدارة شركة نادي الاتحاد السعودي إلى اتخاذ قرارات داخلية حاسمة لإعادة هيكلة الفريق الأول، بعدما ودع دوري أبطال آسيا للنخبة، مساء أمس الجمعة، ليكمل موسمه دون تحقيق أي بطولة.

وفقد الاتحاد آخر آماله في التتويج خلال موسم 2025-2026، بعد خسارته أمام ماتشيدا زيلفيا الياباني بنتيجة (0-1) في ربع نهائي البطولة الآسيوية، ليودع جميع المسابقات، عقب ابتعاده عن المنافسة في دوري روشن، وخروجه من كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي من الدور نصف النهائي.

وخاض الاتحاد 28 مباراة في دوري روشن حتى الآن، حقق خلالها 13 انتصارًا، مقابل 6 تعادلات و9 هزائم.

ويستعد الفريق لمواجهة التعاون على ملعب الأخير في بريدة يوم 29 أبريل الجاري، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من المسابقة.

وسيختتم الاتحاد موسمه بخوض ست مباريات متبقية أمام كل من التعاون، الخلود، ضمك، الاتفاق، الشباب، ثم القادسية.