النصر يهزم الوصل الإماراتي 4-0 في ربع نهائي دوري أبطال آسيا

حقق فريق النصر السعودي الفوز أمام الوصل الإماراتي، برباعيه نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن مواجهات ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2.

أحرز رونالدو الهدف الأول في الدقيقة 11 ثم أحرز مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 24 ثم أحرز عبدالاله العامري في الدقيقة 26 وأخيرا أحرز ساديو ماني في الدقيقة 80.

تشكيل النصر امام الوصل

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس.

خط الدفاع: نواف بوشل، ومحمد سيماكان، وعبدالإله العمري، إينيجو مارتينيز.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، جواو فيليكس، أنجيلو جابرييل.

خط الهجوم: ساديو ماني، وكريستيانو رونالدو، كينجسلي كومان.