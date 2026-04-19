غيابات عديدة تضرب بيراميدز قبل مواجهة الزمالك

يستعد فريق بيراميدز لمواجهة الزمالك في ظل أزمة غياب عدد كبير من نجوم الفريق .

ويستعد بيراميدز لمواجهة الزمالك في الدوري كما يواجه زد في نهائي كأس مصر .

وتقام مباراة الزمالك وبيراميدز فى الثامنة مساء الخميس 23 أبريل الجاري

ويغيب حامد حمدان بسبب الإيقاف ويغيب محمد حمدي لفترة طويلة بعد خضوعه لجراحة الرباط الصليبي

ويغيب مصطفى فتحي نجم الفريق بعد إصابته بخلع في الترقوة خلال مباراة حلوان الودية

كما يغيب محمود زلاكة بعد تعرضه لكدمة قوية في السمانة خلال التدريبات.

كما يعاني المغربي محمد الشيبي مباراة من آلام في الركبة.

ويستمر غياب المدافع محمود مرعي بسبب تأهيله من إصابة مزق في العضلة الخلفية.