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43 مليون دولار.. شركة الحفر المصرية تبدأ مهمة عمل جديدة في تركيا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

43 مليون دولار.. شركة الحفر المصرية تبدأ مهمة عمل جديدة في تركيا

شركة الحفر المصرية
شركة الحفر المصرية
أ ش أ

 بدأت شركة الحفر المصرية EDC، مهمة عمل جديدة خارج الحدود، مع بدء عمل الحفارين EDC 42 وEDC 52 في تركيا.

وذكر بيان لوزارة البترول والثروة المعدنية أن هذه المهمة تأتي في إطار تعاقد الشركة مع مؤسسة البترول الوطنية التركية TPAO لمدة عامين، بقيمة 43 مليون دولار.

وتعد شركة الحفر المصرية - ذراع قطاع البترول المصري في مجال حفر الآبار - أحد الأمثلة الناجحة لتنفيذ استراتيجية الوزارة البترول لتعظيم حجم أعمال شركات القطاع خارج مصر، وتعظيم الاستفادة من الأصول والخبرات المصرية، بما يحقق التوسع والانتشار للشركات المصرية المتخصصة بقطاع البترول في الأسواق الخارجية ويدعم تنافسيتها إقليمياً ودولياً .

ركة الحفر المصرية مهمة عمل جديدة خارج الحدود مل الحفارين EDC 42 وEDC 52 تركيا

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