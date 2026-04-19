أستون فيلا يخطف فوزا مثيرا من سندرلاند برباعية في الدوري الإنجليزي

حقق أستون فيلا فوزًا مثيرًا على ضيفه سندرلاند بنتيجة 4-3، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في لقاء اتسم بالإثارة وتقلبات النتيجة حتى اللحظات الأخيرة.

وبدأ أستون فيلا اللقاء بقوة، حيث افتتح أولي واتكينز التسجيل مبكرًا في الدقيقة الثانية، قبل أن يعادل كريس ريج النتيجة لسندرلاند سريعًا في الدقيقة التاسعة.

وعاد واتكينز ليمنح فريقه التقدم مجددًا بهدف ثانٍ في الدقيقة 36، لينهي أستون فيلا الشوط الأول متفوقًا في الأداء والنتيجة.

ومع بداية الشوط الثاني، عزز مورجان روجرز التقدم بهدف ثالث في الدقيقة الأولى، قبل أن يعود سندرلاند بقوة في الدقائق الأخيرة، مسجلًا هدفين متتاليين عن طريق تراي هوم وويلسون إسيدور في الدقيقتين 86 و87، ليشعل اللقاء مجددًا.

وفي الوقت الذي ظن فيه الجميع أن المباراة تتجه للتعادل، نجح تامي أبراهام في تسجيل هدف الفوز القاتل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، ليمنح أستون فيلا ثلاث نقاط ثمينة.

وبهذا الفوز، رفع أستون فيلا رصيده إلى 58 نقطة في المركز الرابع بجدول الترتيب، بينما توقف رصيد سندرلاند عند 46 نقطة في المركز الحادي عشر.