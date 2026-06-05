إخلاء برج سكني آيل للسقوط في الجيزة

أخلت الأجهزة المعنية بمحافظة الجيزة، سكان أحد الأبراج السكنية بمنطقة كفر طهرمس، بعد ظهور تصدعات وشروخ خطيرة أثارت مخاوف من تعرض العقار للانهيار.

تلقت الجهات المختصة بلاغًا يفيد بوجود ميل وتشققات بأحد الأبراج السكنية، وعلى الفور انتقلت لجنة هندسية ومسؤولو الحي إلى موقع العقار لمعاينته واتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظًا على أرواح المواطنين.

وبالفحص، تبين أن العقار يمثل خطورة على السكان، ما دفع الجهات المختصة إلى إخلائه بشكل فوري ومنع الإقامة داخله لحين الانتهاء من الفحص الفني وإعداد تقرير هندسي بشأن حالته الإنشائية.

وشهد محيط العقار حالة من الاستنفار، حيث جرى فرض كردون أمني بمحيطه ومنع اقتراب المواطنين منه، بينما تواصل الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الموقف.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المعنية لمباشرة أعمالها واتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون.