ترامب عن إمكانية استخراج اليورانيوم: لا أرغب.. إيران ليست فنزويلا

استبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إمكانية القيام بعملية استخراج اليورانيوم في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران، وعندما سُئل "هل نحتاج إلى اتفاق مع إيران للحصول على اليورانيوم أم إلى اتخاذ إجراء حاسم؟" أجاب: "لقد فكرنا في الأمر، ولم أكن أرغب في أن نكون في موقف يُجبرنا على الذهاب إلى هناك، الأمر ليس كما هو الحال في فنزويلا، حيث تدخل وتمضي دقائق معدودة ثم تغادر، ويودعك الجميع عند إقلاع الشحنة عائدًا".

وأضاف ترامب : "هنا الوضع مختلف، عليك البقاء هناك لمدة أسبوعين، وتحتاج إلى معدات ضخمة، ونقلها جوًا، وأنت في منطقة حرب... فجأة سيحدد الإيرانيون موقعك.. لم يعجبني ذلك".

