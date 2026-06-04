تعليق حاسم من ترامب بشأن مقترح زيلينسكي للقاء بوتين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس إنه "سيكون من الرائع" أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلودومير زيلينسكي.

عندما سُئل ترامب، عن اقتراح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عقد اجتماع مع بوتين، أعرب عن سعادته لسماع أنهما يناقشان هذا الأمر، وقال: "عليهما إتمام هذا الاجتماع"، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

وأوضح ترامب أنه لن يفصح عن التنازلات التي طلبها من بوتين لإنهاء الحرب، لكنه قال: "سيقدم كلاهما تنازلات. أنا من اقترح هذه التنازلات".

وأشار الرئيس زيلينسكي، في رسالة مفتوحة وجّهها إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، عقد اجتماع وجها لوجه معه، مبديا أيضا استعداده لـ"وقف إطلاق نار شامل".

وكتب الرئيس الأوكراني: "تقترح أوكرانيا إنهاء هذه الحرب من خلال حوار مباشر بيننا وبينكم. أقترح عقد اجتماع".

وأضاف زيلينسكي: "لم تتوقعوا مقاومة شاملة من أوكرانيا، ولم تتوقعوا أن تصل الأمور إلى هذا الحد. ومع ذلك، ها نحن جميعًا في السنة الخامسة من هذه الحرب الشاملة. لا تخشوا الخروج من هذه الحرب. هذا هو المطلوب منكم الآن".