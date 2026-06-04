زيلينسكي في موسكو .. تحول مفاجئ من روسيا بشأن الرئيس الأوكراني

كشف قصر الرئاسة الروسية "الكرملين" يوم الخميس، عن مفاجأة مدوية بشأن الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي، حيث أكد أنه مرحب به للاجتماع بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو "في أي وقت".

وجاءت تصريحات المتحدث بإسم الكرملين دميتري بيسكوف، بعدما اقترح زيلينسكي في رسالة مفتوحة عقد لقاء ثنائي لإنهاء الحرب.

وأوضح بيسكوف "يمكن لزيلينسكي المجيء إلى موسكو في أي وقت"، مضيفا أن بوتين لم يطّلع بعد على رسالة الرئيس الأوكراني.

وأشار الرئيس زيلينسكي، في رسالة مفتوحة وجّهها إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، عقد اجتماع وجها لوجه معه، مبديا أيضا استعداده لـ"وقف إطلاق نار شامل".

وكتب الرئيس الأوكراني: "تقترح أوكرانيا إنهاء هذه الحرب من خلال حوار مباشر بيننا وبينكم. أقترح عقد اجتماع".

وأضاف زيلينسكي: "لم تتوقعوا مقاومة شاملة من أوكرانيا، ولم تتوقعوا أن تصل الأمور إلى هذا الحد. ومع ذلك، ها نحن جميعًا في السنة الخامسة من هذه الحرب الشاملة. لا تخشوا الخروج من هذه الحرب. هذا هو المطلوب منكم الآن".