النووي الإيراني تحت الأنظار.. رسالة عاجلة من بوتين إلى واشنطن وتل أبيب وطهران

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله في التوصل إلى حل للنزاع الإيراني باتفاق جميع الأطراف، وأن بلاده على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة عند الحاجة.

وقال في منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي يوم الخميس: "نحن على استعداد لتقديم المساعدة كما فعلنا في عام 2015".

وكانت روسيا طرفًا رئيسيًا في الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، والذي بموجبه سحبت معظم اليورانيوم المخصب من إيران.

وأكد بوتين، مجددًا عرض روسيا بأخذ اليورانيوم المخصب الإيراني: "لقد فعلنا ذلك من قبل، ونحن على استعداد لفعله الآن. تربطنا علاقات جيدة وقائمة على الثقة مع إيران".

وأضاف أن اليورانيوم يجب أن يخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن على المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل، أن يشارك في عملية التخلص منه.