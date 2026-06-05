ترامب: سأعيد إشعال الحرب مع إيران حال مقـ.تل جنودنا

سُئل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عما إذا كان سيعيد إشعال الحرب مع إيران في حال مقتل جنود أمريكيين، فأجاب: "أعتقد أنني سأفعل ذلك بسرعة كبيرة".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس إنه "سيكون من الرائع" أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلودومير زيلينسكي.

عندما سُئل ترامب، عن اقتراح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عقد اجتماع مع بوتين، أعرب عن سعادته لسماع أنهما يناقشان هذا الأمر، وقال: "عليهما إتمام هذا الاجتماع"، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

وأوضح ترامب أنه لن يفصح عن التنازلات التي طلبها من بوتين لإنهاء الحرب، لكنه قال: "سيقدم كلاهما تنازلات. أنا من اقترح هذه التنازلات".

وأشار الرئيس زيلينسكي، في رسالة مفتوحة وجّهها إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، عقد اجتماع وجها لوجه معه، مبديا أيضا استعداده لـ"وقف إطلاق نار شامل".