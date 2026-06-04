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رسالة لكل الأبناء.. نادية شكري تكشف سبب مشاركتها فى «ورد على فل وياسمين» |خاص
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رسالة لكل الأبناء.. نادية شكري تكشف سبب مشاركتها فى «ورد على فل وياسمين» |خاص

نادية شكري
نادية شكري
تقى الجيزاوي

كشفت الفنانة نادية شكري تفاصيل مشاركتها فى مسلسل «ورد على فل وياسمين» الذى يعرض حاليا على منصة شاهد ،  مؤكدة أن الرسالة الإنسانية وراء الشخصية كانت السبب الرئيسي الذي دفعها للمشاركة  فى العمل.

نادية شكري: الرسالة من الدور هى أللى جذبتنى للمشاركة

وقالت نادية شكري في تصريح خاص لموقع«صدى البلد» إنها جسدت خلال أحداث المسلسل شخصية سيدة مسنة تعاني من العجز وتجلس على كرسي متحرك، رغم أنها كانت في الماضي سيدة نشيطة وتعمل إعلامية وتهتم بنفسها ومظهرها.

وأضافت أن ما جذبها للدور لم يكن حجم المشاهد وإنما الرسالة التي قدمها ، موضحة: «العمل بيوجه رسالة مهمة لكل الأبناء والشباب وهي ضرورة الاهتمام بالآباء والأمهات وعدم إعطاء إحساس لهما بأنهم كبروا أو أصبحوا خارج دائرة الحياة».

وتابعت: «مش المقصود الاهتمام الصحي أو المادي بس لكن كمان الاهتمام النفسي والمعنوي، وإنهم يفضلوا حاسين إنهم لسه مهمين وحلوين، ويهتموا بنفسهم ويعيشوا حياتهم بشكل طبيعي مش انهم كبروا».

وأعربت نادية شكري عن سعادتها بالمشاركة في العمل، مشيدة بفريق المسلسل، وقالت إنها سعدت بالتعاون مع الفنانة صبا مبارك ، كما أثنت على مخرج العمل محمود عبد التواب. 

أبطال مسلسل ورد على فل وياسمين

مسلسل ورد على فل وياسمين من بطولة صبا مبارك، أحمد عبد الوهاب، ميمي جمال، وليد فواز، فدوى عابد، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب.

مسلسل ورد على فل وياسمين

تدور أحداث المسلسل، حول شخصين من خلفيات متنافرة، يلتقيان ويقعان في الحب في مرحلة حرجة من حياتهما، “إلهام” الكوافيرة المُطلقة التي ترعى ابنها وأمها وتعيش حياة فوضوية، و"طارق" طبيب التحاليل الذي يعيش في عالم يحده أبوه وأمه وعمله ودراسته وتجاربه وأحلامه الطفولية. 

نادية شكري مسلسل «ورد على فل وياسمين» أبطال مسلسل ورد على فل وياسمين

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