تسريبات جديدة تكشف ألوان iPhone 18 Pro .. وآبل تتخلى عن نهجها التقليدي

كشفت تسريبات جديدة عن ما يعتقد أنها أوضح نظرة حتى الآن عن هواتف iPhone 18 Pro المرتقبة من آبل، حيث أظهرت صور متداولة على الإنترنت نماذج تجريبية لهاتفي iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max بأربعة ألوان مختلفة تشمل الأحمر الداكن Dark Cherry، والأزرق الفاتح، والأسود، والفضي.

وبحسب الصور المسربة، يبدو أن آبل تستعد لتقديم خيارات لونية أكثر جرأة مقارنة بالنهج المحافظ الذي اتبعته لسنوات في سلسلة Pro، وهو توجه قد يكون مدفوعا بالاستقبال الإيجابي الذي حظي به اللون البرتقالي "Cosmic Orange" في الإصدارات السابقة.

وعلى صعيد التصميم الخارجي، لا تشير التسريبات إلى تغييرات جذرية، إذ تبدو النماذج المسربة مشابهة إلى حد كبير لهواتف iPhone 17 Pro من حيث الشكل العام وتصميم وحدة الكاميرات الخلفية.

iPhone 18 Pro

ويعكس ذلك توجها محتملا من آبل للحفاظ على التصميم الحالي مع التركيز على تحسينات داخلية بدلا من إعادة تصميم الجهاز بالكامل.

كما تضمنت الصور المسربة أجزاء يعتقد أنها من الهيكل الخلفي للهاتف، بما في ذلك درج شريحة الاتصال وبعض المكونات الداخلية.

ورغم أن تسريبات سلاسل التوريد لا تخلو دائما من الشكوك، فإن تطابق الألوان عبر أكثر من جزء مسرب عزز من مصداقية هذه المعلومات لدى بعض المتابعين.

وفي المقابل، تشير معظم الشائعات إلى أن التحديثات الرئيسية ستتركز في المكونات الداخلية، مع توقعات بتزويد الهاتف بمعالج A20 Pro الجديد المبني بتقنية تصنيع 2 نانومتر، إلى جانب تحسينات في أنظمة التصوير وتعديلات محتملة على ميزة الجزيرة الديناميكية، وحتى الآن، لم تؤكد آبل أيا من هذه المعلومات رسميا.

iPhone 18 Pro

وتتزامن هذه التسريبات مع تقارير متزايدة تتحدث عن استعداد آبل للكشف عن أول هاتف آيفون قابل للطي بالتزامن مع سلسلة iPhone 18 خلال سبتمبر 2026، في خطوة قد تمثل واحدة من أكبر التحولات في تاريخ الشركة.

وفي الوقت الراهن، تظل خيارات الألوان الجديدة محور الاهتمام الأكبر بين المهتمين بالتسريبات، إذ قد تمنح الطرازات الاحترافية من آيفون طابعا أكثر تميزا دون الحاجة إلى تغييرات جذرية في التصميم، وهو ما قد يكون كافيا لجذب شريحة واسعة من المستخدمين الباحثين عن التجديد.