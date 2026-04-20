بـ آية قرآنية.. إمام عاشور يثير الجدل عبر انستجرام

شارك إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

واحتوى الفيديو على آية قرآنية لقوله سبحانه وتعالي: “لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا”.

وتفاعل جمهوره مع الفيديو بعد تداول انباء عن طلب إمام عاشور زيادة راتبه قبل تجديد عقده مع الأهلي.

ونفى الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن طلب إمام عاشور نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مبلغ 150 مليون جنيه من أجل التجديد مع ناديه.

وقال شوبير ببرنامجه الناظر المذاع على قناة النهار: «الناس مفروض تتكلم بالعقل، مفيش حاجة اسمها 150 ولا 100 ولا حتى 80 مليون جنيه عشان يجدد»