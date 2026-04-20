الأهلي يعلن مقاطعة قناة «مودرن MTI» ويتجه للتصعيد القانوني

أصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا أعلن خلاله مقاطعة قناة «مودرن MTI» وعدم التعاون معها خلال الفترة المقبلة، على خلفية ما تم تداوله عبر شاشتها في الآونة الأخيرة.

وأكدت إدارة الأهلي في بيانها منع ظهور أي من عناصر منظومة النادي على القناة، سواء من لاعبين أو أجهزة فنية أو مسؤولين، في خطوة تعكس موقفًا حاسمًا تجاه ما وصفه النادي بتجاوزات إعلامية.

وشدد البيان على أن النادي سيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة أمام الجهات المختصة، من أجل حفظ حقوقه وحقوق مجلس إدارته، وذلك ردًا على ما ورد في بيان القناة وما تم بثه عبر برامجها.