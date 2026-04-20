الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

الدولار فوق 52 جنيهًا بنهاية تعاملات 20 أبريل 2026

عبد الفتاح تركي

شهد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار النسبي في ختام تعاملات اليوم الاثنين الموافق 20 أبريل 2026 داخل البنوك العاملة في السوق المحلية، وذلك رغم بقائه أعلى من مستوى 52 جنيهًا للبيع في عدد من البنوك، في مؤشر يعكس استمرار الضغوط على العملة المحلية وتوازنات العرض والطلب داخل القطاع المصرفي.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 51.93 جنيه للشراء و52.03 جنيه للبيع، وفق آخر تحديث صادر عن البنك، وهو نفس المستوى الذي استقر عنده في البنك الأهلي المصري، ما يعكس حالة من الثبات النسبي في أكبر بنكين حكوميين في البلاد خلال تعاملات اليوم.

وفي البنك المركزي المصري، بلغ سعر الدولار 51.92 جنيه للشراء و52.06 جنيه للبيع، ليعكس متوسط الأسعار داخل السوق المصرفي الرسمي، ويعطي مؤشرا عاما على حركة العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري خلال اليوم.

أسعار الدولار في البنوك الخاصة

وعلى مستوى البنوك الخاصة، سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 51.95 جنيه للشراء و52.05 جنيه للبيع، بينما استقر في البنك التجاري الدولي عند 51.91 جنيه للشراء و52.01 جنيه للبيع، ما يشير إلى تقارب ملحوظ في الأسعار بين مختلف المؤسسات المصرفية.

أما في بنك أبوظبي الإسلامي، فقد سجل الدولار أعلى سعر بين البنوك اليوم، حيث بلغ 52.11 جنيه للشراء و52.21 جنيه للبيع، وهو ما يجعله من بين البنوك التي تقدم أعلى سعر للعملة الأمريكية في ختام التعاملات.

وفي المصرف العربي الدولي «AIB»، وصل سعر الدولار إلى 51.93 جنيه للشراء و52.03 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك العربي الإفريقي الدولي نحو 51.90 جنيه للشراء و52 جنيهًا للبيع، وهو من أقل الأسعار المسجلة اليوم داخل السوق المصرفي.

سعر الدولار في بنك نكست

سجل سعر الدولار في بنك نكست نحو 51.95 جنيه للشراء و52.05 جنيه للبيع، ليواصل التحرك ضمن نفس النطاق السعري الذي شهدته باقي البنوك، في ظل حالة من الاستقرار النسبي التي تسيطر على السوق.

العوامل المؤثرة على سعر الدولار

تتأثر قيمة الدولار بعدة عوامل رئيسية تلعب دورا محوريا في تحديد اتجاهاته داخل الأسواق العالمية والمحلية، ومن أبرز هذه العوامل تحركات سعر الفائدة على الأموال الفدرالية، والتي تؤثر بشكل مباشر على تدفقات رؤوس الأموال بين الأسواق المختلفة.

كما يعد الطلب على العملة الأمريكية أحد العوامل الأساسية، خاصة في ظل زيادة الاستيراد أو سداد الالتزامات الخارجية، إلى جانب معدلات التضخم التي تؤثر على القوة الشرائية للعملات، فضلا عن أداء الاقتصاد الأمريكي الذي ينعكس على قوة الدولار عالميا.

وتشمل العوامل أيضا الموازين التجارية للدول، حيث يؤثر العجز أو الفائض في الميزان التجاري على الطلب على العملات الأجنبية، إضافة إلى حالة عدم الاستقرار السياسي أو الأحداث غير المتوقعة التي قد تدفع المستثمرين إلى اللجوء للدولار كملاذ آمن.

تحليل حركة الدولار في السوق المصري

يعكس استقرار سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم حالة من التوازن النسبي بين العرض والطلب داخل القطاع المصرفي، في وقت تواصل فيه البنوك إدارة السيولة الدولارية بشكل منظم لتلبية احتياجات العملاء.

ويأتي هذا الاستقرار رغم استمرار التحديات الاقتصادية العالمية، ما يشير إلى قدرة السوق المحلي على امتصاص الضغوط الخارجية نسبيا، مع الحفاظ على نطاق سعري شبه ثابت في مختلف البنوك.

توقعات الفترة المقبلة

تشير المعطيات الحالية إلى احتمالية استمرار تحرك الدولار ضمن نفس المستويات السعرية خلال الفترة القريبة، ما لم تطرأ متغيرات قوية على الساحة الاقتصادية سواء محليًا أو عالميًا، خاصة فيما يتعلق بأسعار الفائدة أو تدفقات النقد الأجنبي.

ويبقى ترقب الأسواق لأي قرارات اقتصادية أو تطورات عالمية عاملا حاسما في تحديد اتجاه العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري خلال الأيام المقبلة، في ظلّ حساسية السوق لأي تغيرات مفاجئة.

