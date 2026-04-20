الذهب يسجل أدنى مستوى منذ 13 أبريل متأثراً بصعود الدولار وارتفاع أسعار النفط

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين بسبب ارتفاع الدولار وتجدد المخاوف من التضخم، بعد أن أدى إغلاق مضيق هرمز مرة أخرى ​إلى ارتفاع أسعار النفط.

وبحلول الساعة 0930 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب ‌في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 4792.89 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أدنى مستوى منذ 13 أبريل في وقت سابق من الجلسة، وذلك وفقاً ل “رويترز ”.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 1.4 ​بالمئة إلى 4812.60 دولار.

وقال هان تان كبير محللي السوق في بايبت "ارتفاع ​أسعار النفط بعد الأحداث الفوضوية التي شهدها مضيق هرمز في مطلع ⁠الأسبوع يضمن بقاء مخاطر التضخم ملموسة، مما يقلل جاذبية الذهب من بين أصول ​الملاذ الآمن.

تراجع المعدن النفيس وأفسح المجال أمام الدولار الذي تربع على عرش ​الملاذ الآمن المفضل طوال فترة الصراع حتى الآن".

وأضاف "ما لم يحدث تراجع ملموس ومستمر في حدة الصراع الدائر، من المتوقع أن يراوح سعر الذهب في المعاملات الفورية مكانه قرب المستويات الأقل ​من خمسة آلاف دولار".

وقالت الولايات المتحدة أمس الأحد إنها احتجزت سفينة شحن إيرانية ​حاولت اختراق الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، وأعلنت طهران أنها سترد على ذلك، مما زاد من ‌المخاوف ⁠من استئناف الأعمال القتالية.



وقفزت أسعار النفط بأكثر من ستة بالمئة وانخفضت العقود الآجلة للأسهم، إذ أدى التوتر في الشرق الأوسط إلى بقاء حركة الشحن من وإلى الخليج عند الحد الأدنى، مما زاد من قلق المستثمرين.

وصعد مؤشر الدولار، مما زاد ​من تكلفة الذهب ​المقوم بالعملة الأمريكية ⁠بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات ، مما زاد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي ​لا يدر عائدا.

ويعتبر الذهب أداة للتحوط من التضخم وملاذا ​آمنا في ⁠أوقات الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية، لكن الارتفاع في تكاليف الطاقة الناجم عن حرب إيران أثار مخاوف متزايدة بشأن التضخم، مما ضغط على أسعار المعدن النفيس ودفعها إلى التراجع، في ⁠ظل ​توقعات بتشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للسياسة ​النقدية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.8 بالمئة إلى 79.39 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 1.4 بالمئة ​إلى 2073.75 دولار وهبط البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1542.25 دولار.