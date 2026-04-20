محدش يركب وسيلة المواصلات دي | بيان عاجل من النقل للمواطنين
بعد قرار الحكومة.. موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026
تحميل ملف قنوات نايل سات 2026 للرسيفر بخطوات سهلة وآمنة
نادية مصطفي تواسي زوجه هاني شاكر :أعلم إن الإختبار صعب و لكن أعرف قوتك
صن داونز في ورطة بسبب ملعب مباراة نهائي دوري الأبطال
محامي ضياء العوضي : نعمل الآن على معرفة السبب الحقيقي للوفاة
تحذير عاجل من تسونامي جديد بعد زلزال اليابان اليوم.. ماذا سيحدث؟
احذر.. معلومات مضللة عن علاج الأمراض عبر السوشيال ميديا
جولة خليجية .. الشرع يزور السعودية ويلتقي ولي العهد
محلل سياسي : الميليشيات عقبة شائكة في ملف المفاوضات بين إيران وأمريكا
مفاجآت في ملف مفاوضات إيران وأمريكا .. سعيد : اتفاق محتمل شبيه بـ2015
عبد المنعم سعيد : ترامب مضطرب ويقود قراراته دون فريق دعم سياسي .. فيديو
اقتصاد

الذهب يسجل أدنى مستوى منذ 13 أبريل متأثراً بصعود الدولار وارتفاع أسعار النفط

سعر الذهب عالمياً اليوم
رانيا أيمن

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين بسبب ارتفاع الدولار وتجدد المخاوف من التضخم، بعد أن أدى إغلاق مضيق هرمز مرة أخرى ​إلى ارتفاع أسعار النفط.
وبحلول الساعة 0930 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب ‌في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 4792.89 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أدنى مستوى منذ 13 أبريل في وقت سابق من الجلسة، وذلك وفقاً ل “رويترز ”.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 1.4 ​بالمئة إلى 4812.60 دولار.

وقال هان تان كبير محللي السوق في بايبت "ارتفاع ​أسعار النفط بعد الأحداث الفوضوية التي شهدها مضيق هرمز في مطلع ⁠الأسبوع يضمن بقاء مخاطر التضخم ملموسة، مما يقلل جاذبية الذهب من بين أصول ​الملاذ الآمن. 

تراجع المعدن النفيس وأفسح المجال أمام الدولار الذي تربع على عرش ​الملاذ الآمن المفضل طوال فترة الصراع حتى الآن".
وأضاف "ما لم يحدث تراجع ملموس ومستمر في حدة الصراع الدائر، من المتوقع أن يراوح سعر الذهب في المعاملات الفورية مكانه قرب المستويات الأقل ​من خمسة آلاف دولار".

وقالت الولايات المتحدة أمس الأحد إنها احتجزت سفينة شحن إيرانية ​حاولت اختراق الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، وأعلنت طهران أنها سترد على ذلك، مما زاد من ‌المخاوف ⁠من استئناف الأعمال القتالية.
 

وقفزت أسعار النفط بأكثر من ستة بالمئة وانخفضت العقود الآجلة للأسهم، إذ أدى التوتر في الشرق الأوسط إلى بقاء حركة الشحن من وإلى الخليج عند الحد الأدنى، مما زاد من قلق المستثمرين.
وصعد مؤشر الدولار، مما زاد ​من تكلفة الذهب ​المقوم بالعملة الأمريكية ⁠بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. 

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات ، مما زاد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي ​لا يدر عائدا.

ويعتبر الذهب أداة للتحوط من التضخم وملاذا ​آمنا في ⁠أوقات الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية، لكن الارتفاع في تكاليف الطاقة الناجم عن حرب إيران أثار مخاوف متزايدة بشأن التضخم، مما ضغط على أسعار المعدن النفيس ودفعها إلى التراجع، في ⁠ظل ​توقعات بتشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للسياسة ​النقدية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.8 بالمئة إلى 79.39 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 1.4 بالمئة ​إلى 2073.75 دولار وهبط البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1542.25 دولار.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد العمال 2026

موعد إجازة عيد العمال 2026.. هل يتم ترحيلها بدلًا من الجمعة؟

الأرصاد

فصل التقلبات الجوية.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تبدأ الساعة 4 فجرًا

البانيه

سعر البانيه يفاجئ المستهلكين اليوم الإثنين 20 أبريل 2026

سعر الذهب

600 جنيه تراجعاً عن القمة.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

التوقيت الصيفي 2026

قدم ساعتك 60 دقيقة إلى 1 صباحا.. موعد التوقيت الصيفي 2026 رسميًا

وزير التربية والتعليم

10 قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الترم الثاني 2026 بالمدارس

إمام عاشور

بـ آية قرآنية.. إمام عاشور يثير الجدل عبر انستجرام

ما حكم ارتداء المرأة للنقاب

ما حكم ارتداء المرأة للنقاب؟.. الإفتاء توضح آراء العلماء فيه

ترشيحاتنا

الزواج والمهر

هل يسقط حق المرأة في المهر بمرور الزمن؟.. عضو الأزهر للفتوى تجيب

قراءة الورد اليومي من القرآن

هل يجوز قراءة الورد اليومي من القرآن أثناء الحيض؟.. أمين الإفتاء يجيب

ملتقى الجامع الأزهر

ملتقى الجامع الأزهر: المعاملات تظهر أخلاق الناس ومدى تسمكهم بقيم الدين

بالصور

ضياء العوضي وحقيقة نظام الطيبات .. هل يعالج أخطر الأمراض

ضياء العوضي
ضياء العوضي
ضياء العوضي

مع غزو الذباب .. كيف تمنعه من دخول منزلك بدون وصفات ولا مبيدات

الذباب
الذباب
الذباب

غزو الذباب يضرب القاهرة .. اللاصق القاتل يخلصك منه نهائيا ويشل حركته

لاصق الذباب
لاصق الذباب
لاصق الذباب

من أعلى الأصوات.. فرح الزاهد تعرض تجربة إنسانية في مهرجان أسوان

فرح الزاهد
فرح الزاهد
فرح الزاهد

فيديو

ابنة علي الحجار

بيطلب تبرعات على رقمي.. ابنة علي الحجار تحذر من انتحال شخصيتها

شبيه أفيخاي أدرعي

أمه طردته والناس بتخاف منه.. شبيه أفيخاي أدرعي يرعب المواطنين في لبنان

أغنية سطلانة Malcolm in the Middle

أغنية سطلانة تتصدر التريند بعد ظهورها في مسلسل أميركي

خطف رضيعة الحسين

5000 كاميرا و13 وسيلة هروب.. كشف لغز خــطـ.ـف رضيعة الحسين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الإقامة المنفردة للنساء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: علام

المزيد