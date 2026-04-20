سعر الذهب اليوم في الصاغة

استقرت أسعار الذهب اليوم الإثنين 20 أبريل 2026 في مصر خلال مستهل تعاملات الأسبوع بعد تراجعات سجلها الذهب خلال الأسبوع الماضي.

انخفضت أسعار الذهب أمس الأحد، بقيمة تتراوح بين 20 لـ25 جنيها في الجرام الواحد.

سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين

سعر الذهب عيار 24

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا لنحو 8025 جنيهًا.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو7975 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر بيع الذهب عيار 21 نحو 7020 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 21 لنحو 6980 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 نحو 6015 جنيهًا.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 نحو 5985 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 14 نحو 4680 جنيها.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 14 نحو 4655 جنيها.





سعر الجنيه الذهب

سجل سعر بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 56.160 ألف جنيه.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 55.840 ألف جنيه.

سعر بيع أوقية الذهب

سجل سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 249540 جنيها.

وصل سعر شراء أوقية الذهب في مصر لنحو 248115 جنيهًا.



الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية الآن حوالي 4883 دولارا.

