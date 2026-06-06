آية عبد الله: «محصلش نصيب» استغرقت عامًا من التحضير

كشفت الفنانة آية عبد الله عن تفاصيل أحدث أعمالها الغنائية "محصلش نصيب"، مؤكدة أن الأغنية مرت بمراحل طويلة من التحضير قبل طرحها للجمهور، وذلك في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد.

وقالت آية عبد الله في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد الاخباري إن أغنية "محصلش نصيب" استغرقت ما يقرب من عام كامل في التحضير، مشيرة إلى أنها انتهت من تسجيلها منذ نحو ستة أشهر، إلا أن فريق العمل حرص على التمهل في جميع التفاصيل المتعلقة بطرحها، سواء من ناحية التصوير أو التجهيزات الخاصة بالعمل، حتى تخرج بالشكل الذي يليق بالجمهور.

وأضافت أن هناك اهتمامًا كبيرًا بكل خطوة تخص الأغنية، بداية من التسجيل وحتى موعد الطرح، مؤكدة أن الهدف كان تقديم عمل فني متكامل يحترم ذوق المستمع ويعكس المجهود المبذول فيه.

وعن السبب الذي دفعها لاختيار أغنية "محصلش نصيب"، أوضحت آية عبد الله أن الكلمات كانت أول ما جذبها للعمل، حيث شعرت بارتباط كبير بموضوع الأغنية وتفاصيلها الإنسانية، كما أن اللحن لامس إحساسها منذ اللحظة الأولى.

وأكدت أنها شعرت بأن الأغنية مناسبة لصوتها بشكل كبير، وعندما بدأت في غنائها اكتشفت أن مشاعرها وانفعالاتها تتناغم مع كلماتها ولحنها بصورة طبيعية، وهو ما منحها ثقة كبيرة في قدرة الأغنية على الوصول إلى الجمهور والتأثير فيه.

وأشارت إلى أنها تراهن على الصدق في الأداء والإحساس الحقيقي عند تقديم أي عمل فني، موضحة أنها تتمنى أن تحقق "محصلش نصيب" نجاحًا كبيرًا وأن تصبح واحدة من العلامات المميزة في مشوارها الغنائي خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق آخر، تحدثت آية عبد الله عن رؤيتها لسوق الغناء الحالي، مؤكدة أنها سبق وقدمت ألبومًا كاملًا بعنوان "أصعب إحساس"، إلا أنها ترى أن طبيعة الجمهور تغيرت خلال السنوات الأخيرة.

وأوضحت أن الأغاني المنفردة أو الـ"سينجل" أصبحت تحظى باهتمام أكبر من المستمعين في الوقت الراهن، حيث تمنح الجمهور فرصة للتركيز مع كل أغنية على حدة والتفاعل مع تفاصيلها بشكل أعمق، بعكس الألبومات التي تضم عددًا كبيرًا من الأغنيات يتم طرحها دفعة واحدة.

واختتمت آية عبد الله تصريحاتها بالتأكيد على أنها تحرص دائمًا على اختيار الأعمال التي تشبهها فنيًا وتعبر عن إحساسها الحقيقي، معربة عن سعادتها بردود الفعل الأولية التي تلقتها حول أغنية "محصلش نصيب"، ومتمنية أن تنال إعجاب جمهورها ومحبيها خلال الفترة المقبلة.



أغنية "محصلش نصيب" من كلمات الشاعر عمرو عاصم، وألحان وتوزيع حسن شعبان،فيما تولّى عصام ميلاد نصرالله مهام المستشار الإعلامي.

وتحمل الأغنية طابعاً درامياً مؤثراً، حيث تعبر كلماتها عن مشاعر الفراق والاشتياق والندم بعد نهاية العلاقات العاطفية، وجاء في مطلعها:



جدير بالذكر أن المطربة آية عبد الله تعيش حالة من النشاط الفني المكثف، حيث طرحت مؤخراً سلسلة من الأغنيات الناجحة التي نالت إعجاب الجمهور، ومن أبرز أعمالها الأخيرة أغنية "كوشه واحده"، "واو"، "أرض الخير"، "سمعني كمان"، و"عم المغرور".