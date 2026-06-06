على إسرائيل الانسحاب فورا.. مصر تدين اعتداء الاحتلال على دورية للجيش اللبناني

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي الغاشم الذي استهدف دورية للجيش اللبناني، والذي أسفر عن مقتل ضابطين وعسكري، واعتبرته تصعيداً خطيراً وانتهاكاً سافراً لسيادة لبنان الشقيق، وخرقاً واضحاً لقواعد القانون الدولي وأحكام القانون الدولي الإنساني.

وأكدت مصر - في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج اليوم السبت- ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي اللبنانية، وإلزام إسرائيل باحترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه، محذرةً من أن استمرار هذا التصعيد من شأنه أن يقود إلى مزيد من التوتر والفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة.

كما شددت مصر على أهمية دعم الجهود الإقليمية والدولية الدبلوماسية المكثفة الرامية إلى خفض التصعيد ومنع اتساع دائرة الصراع، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأكدت مصر رفضها القاطع لأي مساس بالتراب الوطني اللبناني، مجددة دعمها الكامل لوحدة الدولة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية وسلامة أراضيها.

كما طالبت بالانسحاب الإسرائيلي الفوري والكامل من كافة الأراضي اللبنانية، والتنفيذ الشامل وغير الانتقائي لقرار مجلس الأمن رقم 1701، بما يحقق الأمن والاستقرار ويحفظ سيادة لبنان ووحدة أراضيه.