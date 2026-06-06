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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

يورونيوز: إسبانيا على أعتاب صيف لاهب بحرارة تقترب من 40 مئوية

إسبانيا على أعتاب صيف لاهب
إسبانيا على أعتاب صيف لاهب
أ ش أ

بينما لا تزال تتعامل إسبانيا مع تداعيات شهر مايو المناخية والذي كان الأكثر فتكاً للأرواح منذ بدء تسجيل البيانات بسبب موجات الحر المتطرفة، تشير التوقعات إلى أن البلاد تتجه نحو موجة جديدة من الارتفاع الحاد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، وسط مخاوف من صيف قد يكون أكثر سخونة من المعتاد.

وسجلت إسبانيا خلال مايو الماضي 101 حالة وفاة مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، وهو رقم يزيد بنحو 3.6 مرة على متوسط الوفيات المسجلة خلال الشهر نفسه على مدى العقد الماضي. كما انتهى الشهر بدرجات حرارة قياسية لمياه البحر على طول السواحل الإسبانية، من جاليسيا وبحر كانتابريا شمالاً إلى سواحل البحر المتوسط، في مؤشر جديد على تصاعد تأثيرات التغير المناخي.

وتتوقع الأرصاد الجوية، وفقاً لما أفادت به شبكة "يورونيوز" الإخبارية الدولية اليوم السبت، أن تشهد معظم أنحاء البلاد طقساً مستقراً خلال الأيام المقبلة، مع انحسار الأمطار في المناطق الشمالية وجبال البرانس، في حين ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ في غالبية الأقاليم.

ومن المنتظر أن تتجاوز درجات الحرارة حاجز 30 درجة مئوية في العديد من المدن، بينما ستقترب من 34 درجة في مناطق واسعة من وسط وجنوب البلاد. كما قد تسجل بعض مناطق إقليمي جواديانا ووادالكيفير درجات حرارة تصل إلى 38 درجة مئوية أو تتجاوزها، مع احتمال اقترابها من 40 درجة في أكثر المناطق حرارة.

وتشير التوقعات إلى أن العاصمة الإسبانية مدريد ستشهد درجات حرارة تتراوح بين 33 و34 درجة مئوية خلال معظم أيام الأسبوع، في حين ستكون مدينتا إشبيلية وقرطبة من بين أكثر المدن تأثراً بالحرارة المرتفعة.

في المقابل، ستبقى المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط أقل تأثراً بفضل التأثير المعتدل للبحر، حيث من المتوقع أن تسجل برشلونة درجات حرارة تتراوح بين 25 و27 درجة مئوية مع أجواء أكثر اعتدالاً خلال الليل.

وتتوافق هذه المؤشرات مع التوقعات الموسمية لصيف عام 2026، والتي ترجح تسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات الطبيعية في معظم أنحاء إسبانيا، خاصة في المناطق الداخلية وشرق البلاد وشمالها الشرقي والمناطق المطلة على البحر المتوسط.

أما في جزر الكناري، فمن المتوقع استمرار تأثير الرياح التجارية القوية خلال الأيام المقبلة، مع هبات قد تتجاوز سرعتها 80 كيلومتراً في الساعة في بعض المناطق المكشوفة، فيما ستظل درجات الحرارة معتدلة نسبياً مقارنة ببقية أنحاء البلاد.

ويرى خبراء الأرصاد أن استمرار ارتفاع درجات الحرارة بهذا الشكل المبكر من الموسم قد يكون مؤشراً على صيف استثنائي جديد، في وقت تزداد فيه التحذيرات من تأثير موجات الحر المتكررة على الصحة العامة والموارد المائية والأنشطة الاقتصادية في إسبانيا.

يورونيوز إسبانيا الصيف

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