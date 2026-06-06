تعليم جنوب سيناء: لا شكاوى في اليوم الأول من امتحانات الشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية

أكدت مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، الدكتورة وفاء محمد رضا، أن غرف العمليات لم تتلق أي شكاوى خلال اليوم الأول من امتحانات الشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية، مشيرة إلى أن الامتحانات سارت في أجواء هادئة ومنتظمة وسط حالة من الانضباط الكامل داخل جميع اللجان بمختلف الإدارات التعليمية.

جاء ذلك خلال متابعة الدكتورة وفاء رضا، اليوم السبت، من داخل غرف العمليات الرئيسية بالمديرية وغرفة عمليات التعليم الفني، سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، وامتحانات الدبلومات الفنية بمختلف تخصصاتها (الصناعي والفندقي والتجاري والزراعي)، بحضور عدد من قيادات التعليم بالمحافظة؛ للتأكد من الالتزام بالتعليمات المنظمة وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

وأوضحت أن طلاب الشهادة الإعدادية أدوا امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية دون عوائق، مضيفة أن المديرية تتابع سير العملية الامتحانية على مدار الساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية؛ لضمان انتظام العمل والتعامل الفوري مع أي مستجدات بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.