العملات الأجنبية ثابتة في السوق الرسمية والدولار بـ51.75 جنيها اليوم السبت 6 يونيو 2026

استقر سعر العملات الأجنبية في تعاملات اليوم السبت 6-6-2026؛ على مستوى السوق الرسمية.

سعر العملات الأجنبية

وبلغ متوسط سعر العملات الأجنبية في مواجهة الجنيه منذ آخر يوم عمل في البنوك المصرية قبل يوم الخميس الماضي.

سعر الدولار

بلغ سعر الدولار 51.75 جنيها للشراء و 51.89 جنيها للبيع.

سعر اليورو

وسجل سعر اليورو 60.19 جنيها للشراء و 60.37 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

بلغ سعر الجنيه الإسترليني 69.59 جنيها للشراء و 69.8 جنيها للبيع.

سعر الدولار الكندي

وصل سعر الدولار الكندي 37.23 جنيها للشراء و 37.34 جنيها للبيع.

سعر الكرون الدنماركي

بلغ سعر الكرون الدنماركي 8.05 جنيها للشراء و 8.07 جنيها للبيع

سعر الكرون النرويجي

وصل سعر الكرون النرويجي 5.56 جنيها للشراء و 5.57 جنيها للبيع.

سعر الفرنك السويسري

وسجل سعر الفرنك السويسري 65.56 جنيها للشراء و 65.75 جنيها للبيع.

سعر الـ100 ين ياباني

وبلغ سعر الـ100 ين ياباني 32.37 جنيها للشراء و 32.46 جنيها للبيع .

سعر الدولار الإسترالي

وسجل سعر الدولار الإسترالي 36.93 جنيها للشراء و 37.03 جنيها للبيع.

سعر اليوان الصيني

وبلغ سعر اليوان الصيني 7.64 جنيها للشراء و 7.66 جنيها للبيع.