قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الطاقة الأمريكي: أسعار الوقود ستنخفض قريبا
طموحات إيلون ماسك: عطلات سياحية إلى القمر وحياة بشرية على سطح المريخ
نزيف العملات المشفرة.. بيتكوين تسجل أسوأ خسائر أسبوعية منذ انهيار FTX
أسعار الذهب الآن في مصر
موعد مباراة انبي والمصري في نهائي كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة
مجــ.زرة جديدة في غزة.. غارة إسرائيلية على خيمة للنازحين تخلف قتــ.لى وجرحى
الذهب نازل .. مفاجأة بشأن سعر عيار 21 الأكثر شيوعا| اعرف التفاصيل
أمين الإصلاح والنهضة: الدولة نجحت في مواءمة التشريعات مع معايير العمل الدولية
رغم أزمة الوقود العالمية.. مصر للطيران تتجاوز التحديات ومطار القاهرة يسجل معدلات تشغيل قياسية
موعد كسوف الشمس الكلي 2026 .. مناطق تتحول إلى ظلام نهاري كامل
تعليم جنوب سيناء: لا شكاوى في اليوم الأول من امتحانات الشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية
عاصفة ترابية في الطريق.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

العملات الأجنبية ثابتة في السوق الرسمية والدولار بـ51.75 جنيها اليوم السبت 6 يونيو 2026

سعر العملات الأجنبية
سعر العملات الأجنبية
محمد يحيي

استقر سعر العملات الأجنبية في تعاملات اليوم السبت 6-6-2026؛ على مستوى السوق الرسمية.

سعر العملات الأجنبية

وبلغ متوسط سعر العملات الأجنبية في مواجهة الجنيه منذ آخر يوم عمل في البنوك المصرية قبل يوم الخميس الماضي.

حبس عدد من المتهمين لاتهامهم بالاتجار في عملات أجنبية بقيمة 6 مليون جنيه

سعر الدولار

بلغ سعر الدولار 51.75 جنيها للشراء و 51.89 جنيها للبيع.

سعر اليورو

وسجل سعر اليورو 60.19 جنيها للشراء و 60.37 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

بلغ سعر الجنيه الإسترليني 69.59 جنيها للشراء و 69.8 جنيها للبيع.

سعر الدولار الكندي

وصل سعر الدولار الكندي 37.23 جنيها للشراء و 37.34 جنيها للبيع.

عملات أجنبية

سعر الكرون الدنماركي

بلغ سعر الكرون الدنماركي 8.05 جنيها للشراء و 8.07 جنيها للبيع

سعر الكرون النرويجي

وصل سعر الكرون النرويجي 5.56 جنيها للشراء و 5.57 جنيها للبيع.

سعر الفرنك السويسري

وسجل سعر الفرنك السويسري 65.56 جنيها للشراء و 65.75 جنيها للبيع.

عملات أجنبية

سعر الـ100 ين ياباني

وبلغ سعر الـ100 ين ياباني 32.37 جنيها للشراء و 32.46 جنيها للبيع .

سعر الدولار الإسترالي

وسجل سعر الدولار الإسترالي 36.93 جنيها للشراء و 37.03 جنيها للبيع.

سعر اليوان الصيني

وبلغ سعر اليوان الصيني 7.64 جنيها للشراء و 7.66 جنيها للبيع.

سعر العملات الأجنبية مال واعمال اخبار مصر سعر اليورو سعر الدولار اليوم سعر العملات الأجنبية اليوم سعر الجنيه الاسترليني سعر الكرون الدنماركي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحبوب الكاملة

الصحة توجه رسالة عاجلة للمواطنين بشأن الحبوب الكاملة | تفاصيل

الدعم

الحكومة تعلن رسميا موعد التحول للدعم النقدي.. وهذه طريقة التنفيذ

الزوج والزوجة والاطفال

طليق صاحبة فيديو المقابر يخرج عن صمته: معنديش مصدر دخل ولا بكسب جنيه

السيدة واطفالها

طلقني ورمى العيال.. أول تعليق من صاحبة فيديو تحريض الأولاد بالدعاء على الأب بالمقابر

النادي الأهلي

أسماء مفاجأة.. الأهلي يقترب من حسم تشكيل الجهاز الفني الجديد

حسين لبيب

أمير هشام: الزمالك حل أزمة القيد بـ فاركو..ومرتب الطبيب الإسباني خيالي

موعد زيادة المعاشات 2026

بشرى سارة لملايين المواطنين.. موعد زيادة المعاشات 2026 رسميا في مصر

امتحانات الشهادة الإعدادية

جمع إنسان ومعنى شذا.. أسئلة حيرت الطلاب في امتحانات عربي الإعدادية اليوم

بالصور

هل تناول الفول يسبب الغباء؟.. أخصائي تغذية يكشف الحقيقة الكاملة

هل يسبب الفول قلة التركيز والانتفاخ؟
هل يسبب الفول قلة التركيز والانتفاخ؟
هل يسبب الفول قلة التركيز والانتفاخ؟

هيونداي أيونيك V تظهر لأول مرة على الطرق العامة قبل طرحها الرسمي

هيونداي أيونيك V
هيونداي أيونيك V
هيونداي أيونيك V

نشرة المرأة والمنوعات| طليق صاحبة فيديو المقابر يخرج عن صمته.. نقص هذا المعدن يهدد صحة النساء ويؤثر على ذكاء الأطفال

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

سعر هيونداي النترا ام دى موديل 2012 المستعملة في مصر| صور

هيونداي إلنترا ام دى موديل 2012‏
هيونداي إلنترا ام دى موديل 2012‏
هيونداي إلنترا ام دى موديل 2012‏

فيديو

وزير الدفاع يشهد التوقيع على اتفاق تعاون في مجال الدفاع مع البوسنة والهرسك

شاهد.. وزير الدفاع يشهد التوقيع على اتفاق تعاون مع البوسنة والهرسك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

المزيد