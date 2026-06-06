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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الدولار 51.75 واليورو 60.19 .. أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه اليوم

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
ولاء عبد الكريم


استقرت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت وذلك لليوم الثاني على التوالي، بالتزامن مع استمرار العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي، وفقًا لآخر تحديثات السوق الرسمية.
 

الدولار مستقر
 

سجل سعر الدولار 51.75 جنيه للشراء و51.89 جنيه للبيع، ليواصل استقراره دون تغيير مقارنة بالتعاملات السابقة.
اليورو عند 60.19
بلغ سعر اليورو 60.19 جنيه للشراء و60.37 جنيه للبيع، وسط حالة من الثبات في سوق الصرف الرسمية.
 

الإسترليني يواصل الثبات

وسجل الجنيه الإسترليني 69.59 جنيه للشراء و69.80 جنيه للبيع، دون تغير يذكر في مستويات التداول.
 

عملات رئيسية مستقرة
 

كما سجل الدولار الكندي 37.23 جنيه للشراء و37.34 جنيه للبيع، في حين بلغ الفرنك السويسري 65.56 جنيه للشراء و65.75 جنيه للبيع، وسط استقرار عام في أسعار العملات الأجنبية.
 

عملات آسيوية وأوروبية
 

وسجل الين الياباني (100 ين) نحو 32.37 جنيه للشراء و32.46 جنيه للبيع، بينما بلغ اليوان الصيني 7.64 جنيه للشراء و7.66 جنيه للبيع، مع استمرار حالة الهدوء في سوق العملات.
 

عطلة البنوك
 

ويأتي هذا الاستقرار في ظل توقف العمل بالبنوك المصرية بمناسبة العطلة الأسبوعية، على أن تستأنف البنوك نشاطها مع بداية الأسبوع الجديد.

العملات الأجنبية الدولار اليورور

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