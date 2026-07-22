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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البابا تواضروس يستقبل الأنبا إسحق لمتابعة العمل الرعوي بإيبارشية طما

البابا تواضروس ونيافة الأنبا إسحق
البابا تواضروس ونيافة الأنبا إسحق
ميرنا رزق

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأنبا إسحق، أسقف إيبارشية طما بمحافظة سوهاج، وذلك بالمقر البابوي بالقاهرة.

شهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالعمل الرعوي والخدمي داخل إيبارشية طما، في إطار المتابعة المستمرة التي يحرص عليها قداسة البابا لأوضاع الإيبارشيات المختلفة، والاطمئنان على سير الخدمة الرعوية والكنسية.

وتناول اللقاء أيضًا استعراض أبرز الأنشطة والخدمات المقدمة داخل الإيبارشية، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات التنظيمية والرعوية، بما يسهم في دعم مسيرة الخدمة وتعزيز العمل الكنسي، في ضوء اهتمام الكنيسة بتطوير مختلف جوانب الخدمة في الإيبارشيات.

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني إيبارشية طما

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