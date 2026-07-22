التنمية المحلية: زيارات ميدانية للمنشآت المرشحة للانضمام لمبادرة القرية المنتجة بالمنيا وبني سويف

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة عن قيام مسئولي الوحدة المركزية لمبادرة "حياة كريمة" بالوزارة بالتنسيق مع مسئولي وزارة الصناعة الزيارات الميدانية لمعاينة المنشآت والأراضي المخطط تخصيصها لمشروعات مبادرة القرية المنتجة في القرى المستفيدة من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، وتأتي الزيارات في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية والبيئة للتحضيرات لإطلاق المبادرة والتي يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والصناعة والزراعة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتضامن الاجتماعي.

مبادرة “حياه كريمة”

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى قيام وفد من الوزارات المعنية ضم كل من الدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة "حياه كريمة" بالوزارة والدكتورة ليلي شحاتة مساعد وزير الصناعة والأستاذ أحمد الشرقاوي مدير إدارة التكتلات الإنتاجية بوزارة الصناعة بزيارة محافظتي المنيا وبني سويف وتفقدوا عدد من المنشآت غير المستغلة والأراضي المتاحة بقرى "حياة كريمة" وتقييم صلاحيتها الفنية للمشروعات الصناعية المستهدفة بكل قرية ، وإجراء مقابلات مع الأطراف المعنية بالمحافظات .

مبادرة القرية المنتجة

وأكدت الدكتورة منال عوض ، أن مبادرة القرية المنتجة وتوطين الصناعات والأنشطة الاقتصادية المتوافقة بيئياً في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، لم يكن ممكنا بدون الاستثمارات غير المسبوقة التي ضختها الدولة من خلال مبادرة " حياة كريمة" والتي أسهمت في استكمال كافة مرافق البنية الأساسية التي تعد شرطا ضرورياً لإقامة تنمية اقتصادية محلية مستدامة ، وهو ما يكشف عن جانب مهم من الأهداف الاستراتيجيه لانفاق الدولة على البنية الأساسية .



وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، إلي أن الريف المصري به مقومات جاذبة لتوطين الأنشطة الاقتصادية التي توفر فرص عمل منتجة ولائقة ، ونجحت المبادرة الرئاسية " حياه كريمة" في تعظيم هذه المقومات وتعزيز الميزات النسبية للاستثمار في القرى ، واستكمال منظومة التنمية الشاملة في الريف بما يساهم في تقليل معدلات الهجرة ويحسن من مؤشرات جودة الحياة .

ووجهت الدكتورة منال عوض ، مسئولي الوحدة المركزية لمبادرة "حياة كريمة" بالوزارة بالانتهاء من التنسيقات المطلوبة مع الوزارات الشريكة والمحافظات وتحديد المجموعة الأولي من القرى والمشروعات التي تنطبق عليها المعايير تمهيداً للعرض على رئيس الوزراء والسير في اجراءات التخصيص وطرحها للقطاع الخاص بما يتوافق مع الأطر القانونية ذات الصلة وتوجهات الدولة للمشاركة مع القطاع الخاص .



وخلال الزيارات الميدانية لوفد الوزارات المعنية استقبل اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف وفد وزارتي التنمية المحلية والبيئة والصناعة بحضور بلال حبش نائب المحافظ والقيادات التنفيذية ، حيث أكد المحافظ استعداد المحافظة لتنفيذ المبادرة الطموحة ونقل تحياته إلي وزيرة التنمية المحلية والبيئة و وزير الصناعة وتقديره لدعمهم لجهود المحافظة في التنمية الاقتصادية المحلية .



كما كلف اللواء عماد كدواني محافظ المنيا نائبه الدكتور محمد جبر لمرافقة الوفد في زيارات قرى محافظة المنيا والتنسيق فيما يخص الإجراءات المطلوبة وتقديم كل الدعم اللازم في هذا الشأن .