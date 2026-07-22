قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تكثف جهود الإغاثة.. وغزة تحت نيران التصعيد
فتاوى تشغل الأذهان.. حكم حرمان النساء من الميراث.. وهل يجوز إعطاء الأب الفقير من زكاة المال؟.. وما حقيقة شهر الموت
صعوبة في التصفح.. كلاكيت تالت مرة عطل جزئي يصيب فيسبوك
سنقصف الجسور ومحطات الكهرباء.. تحذير شديد اللهجة من ترامب لإيران
انتصرت للفقراء.. شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب بالذكرى الـ 74 لثورة 23 يوليو
ذروة الموجة غدًا.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الحرارة وعودة الأجواء المعتدلة
بعد أزمة الغياب.. مصطفى محمد يعود لتدريبات نانت من جديد
انفراجة مرتقبة في أجور الأطباء والفرق الطبية.. مفاجآت جديدة
القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة فى صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى
أوائل الثانوية العامة 2026 ..تفاصيل عاجلة بشأنهم قبل أيام من إعلان النتيجة
النواب يعلن إقرار 162 قانون بإجمالي 1580 مادة خلال دور الانعقاد الأول
ترامب يدفع نحو اتفاق نووي مع السعودية دون المعيار الذهبي.. ماذا يعني؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التنمية المحلية: زيارات ميدانية للمنشآت المرشحة للانضمام لمبادرة القرية المنتجة بالمنيا وبني سويف

وزيرة التنمية المحلية والبيئة
وزيرة التنمية المحلية والبيئة
ايمان البكش

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة عن قيام مسئولي الوحدة المركزية لمبادرة "حياة كريمة" بالوزارة بالتنسيق مع مسئولي وزارة الصناعة الزيارات الميدانية لمعاينة المنشآت والأراضي المخطط تخصيصها لمشروعات مبادرة القرية المنتجة في القرى المستفيدة من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، وتأتي الزيارات في إطار  متابعة وزارة التنمية المحلية والبيئة للتحضيرات لإطلاق المبادرة والتي يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والصناعة والزراعة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتضامن الاجتماعي.

مبادرة “حياه كريمة”

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى قيام وفد من الوزارات المعنية ضم كل من الدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة "حياه كريمة"  بالوزارة  والدكتورة ليلي شحاتة مساعد وزير الصناعة والأستاذ أحمد الشرقاوي مدير إدارة التكتلات الإنتاجية بوزارة الصناعة بزيارة محافظتي المنيا وبني سويف وتفقدوا عدد من المنشآت غير المستغلة والأراضي المتاحة بقرى "حياة كريمة" وتقييم صلاحيتها الفنية للمشروعات الصناعية المستهدفة بكل قرية ، وإجراء مقابلات مع الأطراف المعنية بالمحافظات .

مبادرة القرية المنتجة 

وأكدت الدكتورة منال عوض ، أن مبادرة القرية المنتجة وتوطين الصناعات والأنشطة الاقتصادية المتوافقة بيئياً في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، لم يكن ممكنا بدون الاستثمارات غير المسبوقة التي ضختها الدولة من خلال مبادرة " حياة كريمة"  والتي أسهمت في استكمال كافة مرافق البنية الأساسية التي تعد شرطا ضرورياً لإقامة تنمية اقتصادية محلية مستدامة ، وهو ما يكشف عن جانب مهم من الأهداف الاستراتيجيه لانفاق الدولة على البنية الأساسية .


وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، إلي أن الريف المصري به مقومات جاذبة لتوطين الأنشطة الاقتصادية التي توفر فرص عمل منتجة ولائقة ، ونجحت المبادرة الرئاسية " حياه كريمة"  في تعظيم هذه المقومات وتعزيز الميزات النسبية للاستثمار في القرى ، واستكمال منظومة التنمية الشاملة في الريف بما يساهم في تقليل معدلات الهجرة ويحسن من مؤشرات جودة الحياة .

ووجهت الدكتورة منال عوض ، مسئولي الوحدة المركزية لمبادرة "حياة كريمة" بالوزارة  بالانتهاء من التنسيقات المطلوبة مع الوزارات الشريكة والمحافظات وتحديد المجموعة الأولي من القرى والمشروعات التي تنطبق عليها المعايير تمهيداً للعرض  على رئيس الوزراء والسير في اجراءات التخصيص وطرحها للقطاع الخاص بما يتوافق مع الأطر القانونية ذات الصلة وتوجهات الدولة للمشاركة مع القطاع الخاص .

وخلال الزيارات الميدانية لوفد الوزارات المعنية استقبل اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف وفد وزارتي التنمية المحلية والبيئة والصناعة بحضور بلال حبش نائب المحافظ والقيادات التنفيذية  ، حيث أكد المحافظ استعداد المحافظة لتنفيذ المبادرة الطموحة ونقل تحياته إلي وزيرة التنمية المحلية والبيئة و وزير الصناعة وتقديره لدعمهم لجهود المحافظة في التنمية الاقتصادية المحلية .


كما كلف اللواء عماد كدواني محافظ المنيا نائبه الدكتور محمد جبر لمرافقة الوفد في زيارات قرى محافظة المنيا والتنسيق فيما يخص الإجراءات المطلوبة وتقديم كل الدعم اللازم في هذا الشأن .

التنمية المحلية التنمية المحلية والبيئة الزيارات الميدانية منال عوض المنيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 الأحد المقبل .. ماذا أعلنت التعليم؟

رسائل جروبات الغش

نتيجة الثانوية العامة 2026 ..حقيقة التلاعب في الدرجات بالكنترولات قبل ظهورها رسميا

ترامب وبن سلمان

اتفاق تاريخي .. ترامب يوافق على منح السعودية برنامجًا نوويًا و«اليورانيوم» في الطريق

أسعار الدواجن

بعد جدل الهرمونات .. هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن والبيض اليوم

إيلون ماسك

مليارات تتبخر في ليلة واحدة.. إيلون ماسك يخسر ما يُعادل ثروة 90% من قائمة «بلومبرج للمليارديرات»

المتوفي

الرائحة كشفت الواقعة .. العثور على جثمان مدرب لياقة بدنية بعد أيام من وفاته بالمنوفية

اتحاد الكرة

«شبانة»: تأخر إعلان رخص الأندية يُثير التساؤلات.. والأهلي يستعد لإصدار بيان رسمي

اموال

ضحايا مستريح الأميرية: استولى على 150 مليون جنيه وهرب

ترشيحاتنا

علامات تلف محول العزم

علامات تنذر بقرب تلف محول عزم الدوران في سيارتك

تابلت هونر

عملاق جديد من هونر.. كل ما تريد معرفته عن Honor Pad X9 Max الجديد

هاتفك يتجسس عليك

هل هاتفك يتجسس عليك؟.. علامات انتبه إليها

بالصور

محافظ الشرقية يتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بفاقوس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

منعش في الصيف.. طريقة عمل كاسترد بالجيلي

طريقة عمل كاسترد بالجيلي
طريقة عمل كاسترد بالجيلي
طريقة عمل كاسترد بالجيلي

هل العطش المستمر علامة على مرض خطير؟ لا تتجاهل هذه الأسباب

هل العطش المستمر علامة على مرض خطير؟ لا تتجاهل هذه الأسباب
هل العطش المستمر علامة على مرض خطير؟ لا تتجاهل هذه الأسباب
هل العطش المستمر علامة على مرض خطير؟ لا تتجاهل هذه الأسباب

منها تسريب المياه.. 5 علامات تكشف تلف فتحة سقف السيارة مبكرًا

تسريب فتحة سقف السيارة
تسريب فتحة سقف السيارة
تسريب فتحة سقف السيارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

المزيد