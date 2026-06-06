سانت بطرسبرج تبرز كوجهة عالمية لسياحة المؤتمرات والفعاليات بفضل تراثها الثقافي

أكد يفغيني بانكيفيتش رئيس لجنة تطوير السياحة في مدينة سانت بطرسبرج الروسية، أن المدينة تُعد واحدة من أبرز الوجهات العالمية التي تجمع بين السياحة الثقافية وسياحة المؤتمرات والفعاليات، مشيرًا إلى أن غناها التاريخي والثقافي يجعلها مقصدًا مفضلًا للزوار ويحفزهم على تكرار الزيارة.

طابع سياحي متكامل

وأوضح «بانكيفيتش»، خلال لقاء خاص عبر شاشة «القاهرة الإخبارية» مع الإعلامية سلمى مروان، أن تجربة التجول داخل سانت بطرسبرج تمنح السائح مزيجًا فريدًا من التاريخ والفنون والطبيعة، وهو ما يعزز من مكانتها كمدينة ذات طابع سياحي متكامل.

وأضاف أن سياحة الاجتماعات والمؤتمرات والحوافز والمعارض تمثل أحد الأعمدة الرئيسية لقطاع السياحة في المدينة، لافتًا إلى أن سانت بطرسبرج عملت على تطوير بنيتها لتصبح مركزًا متكاملًا لاستضافة هذا النوع من السياحة، من خلال توظيف المسارح والمتاحف والمنشآت الثقافية إلى جانب مراكز المؤتمرات والمعارض.

وأشار إلى أن السلطات المحلية تقدم حوافز وبرامج دعم للجهات المنظمة للفعاليات، تتضمن مساهمات مالية واسترداد جزء من التكاليف بعد انتهاء الفعاليات، وذلك بهدف جذب المزيد من المؤتمرات الدولية وتعزيز النشاط السياحي.

السياحة الثقافية وفنون الطهي

كما شدد على أن المدينة تمتلك بنية تحتية متطورة وقدرات تنظيمية عالية تؤهلها لاستضافة مختلف الفعاليات والرحلات التحفيزية، إلى جانب تنوع مقوماتها السياحية التي تشمل السياحة الثقافية وفنون الطهي، داعيًا المنظمين والزوار حول العالم إلى اختيار سانت بطرسبرج كوجهة رئيسية لفعالياتهم المقبلة.