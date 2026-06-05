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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس إدارة رابطة وكلاء السفر اليابانية وممثلي عدد من كبرى شركات السياحة باليابان

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
هاجر رزق

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بالسيد هيرويوكي تاكاهاشي، رئيس مجلس إدارة رابطة وكلاء السفر الياباني (JATA) وممثلي كبرى الشركات السياحية باليابان، لبحث سبل تعزيز التعاون فى مجال السياحة وزيادة أعداد السائحين اليابانيين الوافدين إلى مصر.

أعرب الوزير عبد العاطى عن التقدير للدور الذي تضطلع به الرابطة في الترويج للمقصد السياحي المصري، مؤكداً أن السوق الياباني يعد من الأسواق ذات الأولوية لمصر، مشيرا إلى مشاركة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في معرض Tourism Expo Japan 2026 في إطار جهود الترويج للسياحة المصرية.

كما استعرض وزير الخارجية الزخم الذي صاحب افتتاح المتحف المصري الكبير، باعتباره أحد أبرز المقاصد الثقافية العالمية ونموذجاً للتعاون المصري الياباني الناجح، داعياً الرابطة وشركات السياحة اليابانية إلى تكثيف البرامج السياحية إلى مصر والاستفادة من التطورات التي شهدها قطاع السياحة والبنية التحتية السياحية، فضلاً عن زيادة رحلات مصر للطيران المباشرة بين القاهرة وطوكيو.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي هيرويوكي تاكاهاشي وكلاء السفر الياباني السائحين اليابانيين

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