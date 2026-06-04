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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يلتقي نواب البرلمان الياباني أعضاء جمعية الصداقة البرلمانية المصرية–اليابانية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
هاجر رزق   -  
فرناس حفظي

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الخميس ٤ يونيو، بعدد من أعضاء مجلسي النواب والمستشارين اليابانيين، أعضاء جمعية الصداقة البرلمانية المصرية–اليابانية، وذلك في إطار زيارته إلى طوكيو.

أشاد الوزير عبد العاطي بما تشهده العلاقات المصرية–اليابانية من تطور متسارع منذ الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في عام ٢٠٢٣، وما تبع ذلك من تكثيف للزيارات والاتصالات رفيعة المستوى بين الجانبين، بما أسهم في تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وأكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء على الأهمية التي توليها مصر للتعاون البرلماني، مشيداً بالدور الذي تضطلع به جمعية الصداقة البرلمانية المصرية–اليابانية في تعزيز التواصل وتبادل الخبرات ودعم مسارات التعاون بين البلدين. كما أعرب وزير الخارجية عن التطلع إلى استئناف الزيارات البرلمانية المتبادلة خلال المرحلة المقبلة، موجهاً الدعوة إلى رئيس وأعضاء الجمعية لزيارة مصر وعقد لقاءات مع قيادات البرلمان المصري، والتعرف على المقر الجديد لمجلسي النواب والشيوخ بالعاصمة الجديدة.

كما تطرق وزير الخارجية للدعم الياباني للمشروعات التنموية الكبرى في مصر، وعلى رأسها مشروع المتحف المصري الكبير، والشراكة المصرية–اليابانية في قطاع التعليم بمختلف مراحله، ومشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق، مؤكداً ما تمثله هذه المشروعات من نماذج ناجحة للتعاون الثنائي وإسهامها المباشر في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً في هذا السياق أهمية مواصلة الدفع نحو تعزيز التعاون في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك وخاصةً مجالات التعليم والتكنولوجيا وتوطين الصناعات. 

واستعرض الوزير عبد العاطى أبرز التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري في ظل الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الدولة، وما أسفرت عنه من تعزيز لتنافسية الاقتصاد الوطني وزيادة جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الأجنبية، معرباً عن التطلع لقيام أعضاء الجمعية بدور داعم في تشجيع الشركات اليابانية على الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها مصر في مختلف القطاعات، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وغيرها من المناطق الاقتصادية التي توفر حوافز ومزايا تنافسية للمستثمرين، للارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول تطورات الأوضاع الإقليمية في الشرق الأوسط، بما في ذلك الأوضاع في قطاع غزة وإيران وسوريا واليمن ولبنان، إلى جانب ملف الأمن المائى المصري.

هذا، وقد ألقت السيدة كونيكو إينوجوتشي، النائبة البارزة بالحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم وعضو الجمعية البرلمانية اليابانية المصرية، كلمة بالإنابة عن السيد تارو آسو رئيس وزراء اليابان الأسبق ورئيس الجمعية البرلمانية اليابانية المصرية، أعربت فيها عن تقدير الجمعية للعلاقات التاريخية التي تجمع مصر واليابان، مشيدة بما تشهده الشراكة الاستراتيجية بين البلدين من تطور في مختلف المجالات، مؤكدة حرص الجمعية على مواصلة دعم جهود تعزيز التعاون الثنائي، بما يسهم في الارتقاء بالعلاقات المصرية اليابانية إلى آفاق أرحب وتحقيق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي أعضاء مجلسي النواب المستشارين اليابانيين جمعية الصداقة البرلمانية طوكيو

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