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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يلتقي رئيس مؤسسة اليابان لاستثمارات البنية التحتية في الخارج

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
هاجر رزق

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الجمعة ٥ يونيو، برئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة اليابان لاستثمارات البنية التحتية في الخارج (JOIN)، وذلك في إطار زيارته الثنائية إلى اليابان، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجالات البنية التحتية والاستثمار والتنمية العمرانية.

واستعرض الوزير عبد العاطي التطور الكبير الذي شهدته البنية التحتية في مصر، بما في ذلك شبكات الطرق والمحاور الجديدة والمدن العمرانية الحديثة. كما أعرب عن التطلع لتعزيز حضور مؤسسة JOIN في السوق المصرية، مشيراً إلى الفرص المتاحة للتعاون بين المؤسسة والشركات المصرية الرائدة في قطاع البنية التحتية، بما يدعم تنفيذ مشروعات مشتركة في الأسواق العربية والأفريقية.

كما استعرض وزير الخارجية التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري في ضوء الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، والتي أسهمت في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكداً أن مصر توفر للشركات اليابانية منصة لتنويع مراكز الإنتاج وسلاسل الإمداد، مستعرضاً المزايا التنافسية التي تتمتع بها السوق المصرية وموقعها الاستراتيجي وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بالأسواق العربية والأفريقية والأوروبية.

كما تناول اللقاء فرص التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث رحب الوزير بالانخراط القائم بين مؤسسة JOIN والمنطقة الاقتصادية، معرباً عن التطلع لترجمة هذا التعاون إلى استثمارات فعلية في مشروعات البنية التحتية والخدمات اللوجستية، مؤكدا أهمية إنشاء منطقة صناعية يابانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يعزز من تواجد الشركات اليابانية ويعمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي المدير التنفيذي اليابان استثمارات البنية التحتية التنمية العمرانية

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