طارق العريان يكشف لـ صدى البلد مصير السلم والثعبان 3: لم نبدأ التنفيذ بعد.. خاص

كشف المخرج طارق العريان عن آخر تطورات مشروع الجزء الثالث من فيلم «السلم والثعبان»، مؤكداً أن العمل لا يزال في مرحلة الفكرة ولم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن، رغم وجود تصور مبدئي لإمكانية تقديم أجزاء جديدة من الفيلم الشهير الذي حقق نجاحاً كبيراً لدى الجمهور على مدار السنوات الماضية.

وفي تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، أوضح طارق العريان أن فكرة «السلم والثعبان» في الأساس تعتمد على مناقشة قضايا الشباب والمراهقين والعلاقات الإنسانية المختلفة، وهو ما يجعلها فكرة قابلة للتطوير وتقديمها بأكثر من جزء إذا توفرت العناصر المناسبة لذلك.

وقال العريان: «هو مجرد فكرة عن المراهقين، وقلت ممكن يتعمل أكثر من جزء من السلم والثعبان، لكن المشروع لسه في مرحلة الفكرة ولم نبدأ فيه حتى الآن».

وأضاف أن عالم الفيلم يحمل العديد من التفاصيل والقضايا التي يمكن تناولها من زوايا مختلفة، الأمر الذي يمنح صناع العمل مساحة واسعة لتقديم حكايات جديدة تتناسب مع الأجيال المختلفة والمتغيرات الاجتماعية التي يشهدها المجتمع.

وأشار إلى أن الحديث عن جزء ثالث لا يعني وجود خطوات تنفيذية حالية، مؤكداً أن المشروع ما زال قيد الدراسة والتفكير، ولم يتم الاستقرار على أي تفاصيل تتعلق بالسيناريو أو فريق العمل أو موعد بدء التحضيرات.

ويبقى مشروع «السلم والثعبان 3» حتى الآن مجرد فكرة مطروحة للنقاش، في انتظار اتخاذ خطوات رسمية نحو التنفيذ خلال الفترة المقبلة، إذا ما تم الاستقرار على رؤية فنية متكاملة تضمن تقديم تجربة جديدة تليق باسم الفيلم وتاريخه لدى الجمهور.