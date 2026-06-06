قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب الآن في مصر
موعد مباراة انبي والمصري في نهائي كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة
مجــ.زرة جديدة في غزة.. غارة إسرائيلية على خيمة للنازحين تخلف قتــ.لى وجرحى
الذهب نازل .. مفاجأة بشأن سعر عيار 21 الأكثر شيوعا| اعرف التفاصيل
أمين الإصلاح والنهضة: الدولة نجحت في مواءمة التشريعات مع معايير العمل الدولية
رغم أزمة الوقود العالمية.. مصر للطيران تتجاوز التحديات ومطار القاهرة يسجل معدلات تشغيل قياسية
موعد كسوف الشمس الكلي 2026 .. مناطق تتحول إلى ظلام نهاري كامل
تعليم جنوب سيناء: لا شكاوى في اليوم الأول من امتحانات الشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية
عاصفة ترابية في الطريق.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين
يورونيوز: إسبانيا على أعتاب صيف لاهب بحرارة تقترب من 40 مئوية
منال خليفة: اتفاق وقف إطلاق النار يتوافق مع الرؤية الفرنسية بشأن لبنان
سانت بطرسبرج تبرز كوجهة عالمية لسياحة المؤتمرات والفعاليات بفضل تراثها الثقافي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

طارق العريان يكشف لـ صدى البلد مصير السلم والثعبان 3: لم نبدأ التنفيذ بعد.. خاص

المخرج طارق العريان
المخرج طارق العريان
أوركيد سامي

كشف المخرج  طارق العريان عن آخر تطورات مشروع الجزء الثالث من فيلم «السلم والثعبان»، مؤكداً أن العمل لا يزال في مرحلة الفكرة ولم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن، رغم وجود تصور مبدئي لإمكانية تقديم أجزاء جديدة من الفيلم الشهير الذي حقق نجاحاً كبيراً لدى الجمهور على مدار السنوات الماضية.

وفي تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، أوضح طارق العريان أن فكرة «السلم والثعبان» في الأساس تعتمد على مناقشة قضايا الشباب والمراهقين والعلاقات الإنسانية المختلفة، وهو ما يجعلها فكرة قابلة للتطوير وتقديمها بأكثر من جزء إذا توفرت العناصر المناسبة لذلك.

وقال العريان: «هو مجرد فكرة عن المراهقين، وقلت ممكن يتعمل أكثر من جزء من السلم والثعبان، لكن المشروع لسه في مرحلة الفكرة ولم نبدأ فيه حتى الآن».

وأضاف أن عالم الفيلم يحمل العديد من التفاصيل والقضايا التي يمكن تناولها من زوايا مختلفة، الأمر الذي يمنح صناع العمل مساحة واسعة لتقديم حكايات جديدة تتناسب مع الأجيال المختلفة والمتغيرات الاجتماعية التي يشهدها المجتمع.

وأشار إلى أن الحديث عن جزء ثالث لا يعني وجود خطوات تنفيذية حالية، مؤكداً أن المشروع ما زال قيد الدراسة والتفكير، ولم يتم الاستقرار على أي تفاصيل تتعلق بالسيناريو أو فريق العمل أو موعد بدء التحضيرات.

  ويبقى مشروع «السلم والثعبان 3» حتى الآن مجرد فكرة مطروحة للنقاش، في انتظار اتخاذ خطوات رسمية نحو التنفيذ خلال الفترة المقبلة، إذا ما تم الاستقرار على رؤية فنية متكاملة تضمن تقديم تجربة جديدة تليق باسم الفيلم وتاريخه لدى الجمهور.

طارق العريان اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحبوب الكاملة

الصحة توجه رسالة عاجلة للمواطنين بشأن الحبوب الكاملة | تفاصيل

الدعم

الحكومة تعلن رسميا موعد التحول للدعم النقدي.. وهذه طريقة التنفيذ

الزوج والزوجة والاطفال

طليق صاحبة فيديو المقابر يخرج عن صمته: معنديش مصدر دخل ولا بكسب جنيه

السيدة واطفالها

طلقني ورمى العيال.. أول تعليق من صاحبة فيديو تحريض الأولاد بالدعاء على الأب بالمقابر

النادي الأهلي

أسماء مفاجأة.. الأهلي يقترب من حسم تشكيل الجهاز الفني الجديد

حسين لبيب

أمير هشام: الزمالك حل أزمة القيد بـ فاركو..ومرتب الطبيب الإسباني خيالي

موعد زيادة المعاشات 2026

بشرى سارة لملايين المواطنين.. موعد زيادة المعاشات 2026 رسميا في مصر

امتحانات الشهادة الإعدادية

جمع إنسان ومعنى شذا.. أسئلة حيرت الطلاب في امتحانات عربي الإعدادية اليوم

ترشيحاتنا

لابتوب استيراد

تلائم الطلاب والميزانيات المحدودة.. أفضل 5 أجهزة لابتوب استيراد في مصر بسعر 10 آلاف جنيه

مايكروسوفت

لماذا تخلت مايكروسوفت عن علامة Copilot+ PC في أقوى حواسبها الذكية؟

App Store

وسط ازدهار تاريخي.. متجر App Store لشركة آبل يحقق 1.4 تريليون دولار

بالصور

هل تناول الفول يسبب الغباء؟.. أخصائي تغذية يكشف الحقيقة الكاملة

هل يسبب الفول قلة التركيز والانتفاخ؟
هل يسبب الفول قلة التركيز والانتفاخ؟
هل يسبب الفول قلة التركيز والانتفاخ؟

هيونداي أيونيك V تظهر لأول مرة على الطرق العامة قبل طرحها الرسمي

هيونداي أيونيك V
هيونداي أيونيك V
هيونداي أيونيك V

نشرة المرأة والمنوعات| طليق صاحبة فيديو المقابر يخرج عن صمته.. نقص هذا المعدن يهدد صحة النساء ويؤثر على ذكاء الأطفال

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

سعر هيونداي النترا ام دى موديل 2012 المستعملة في مصر| صور

هيونداي إلنترا ام دى موديل 2012‏
هيونداي إلنترا ام دى موديل 2012‏
هيونداي إلنترا ام دى موديل 2012‏

فيديو

وزير الدفاع يشهد التوقيع على اتفاق تعاون في مجال الدفاع مع البوسنة والهرسك

شاهد.. وزير الدفاع يشهد التوقيع على اتفاق تعاون مع البوسنة والهرسك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

المزيد