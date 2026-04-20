قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 20 أبريل
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية الآن
هل ترك قراءة سورة بعد الفاتحة يبطل الركعة؟.. تعرف على حكم الشرع
أمريكا تعزز وجودها البحري.. حاملة الطائرات جيرالد فورد تعود إلى الشرق الأوسط
اعتراف يثير الجدل.. جيش الاحتلال يقر بتحطيم تمثال المسيح في لبنان
دعاء المغفرة وقبول التوبة.. كلمات مؤثرة تفتح أبواب الرحمة وتمحو الذنوب
تصعيد قريب.. الاحتلال الإسرائيلي يجهز لاستئناف الحرب في غزة
بعد تخفيفها| متى تنتهي عقوبة الشناوي؟.. وهل يحق له المشاركة أمام الزمالك؟
التطوع في القوات المسلحة 2026 .. الشروط والأوراق وخطوات التقديم
تفاصيل جديدة عن سفينة إيران المحتجزة.. واشنطن تدرس السيناريوهات
نائب الرئيس الإيراني: إنهاء الضغوط على طهرن مفتاح تهدئة أسعار الطاقة
تحذيرات من مخطط إسرائيلي لتغيير جغرافية الأراضي الفلسطينية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 20 أبريل

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 20 أبريل 2026 حالة من الاستقرار النسبي، مع تسجيل تحركات متوازنة في مختلف الأعيرة، وسط ترقب من المستثمرين والمستهلكين لتطورات السوق المحلية والعالمية.

سعر الذهب اليوم في مصر

سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 7035 جنيه خلال تعاملات اليوم، ليواصل التحرك في نطاق مستقر مقارنة بالأيام الماضية، بالتزامن مع استقرار نسبي في باقي الأعيرة.

أسعار الذهب الاثنين 20 أبريل

وجاءت أسعار الذهب في مصر اليوم كالتالي:

سعر الذهب عيار 21

بلغ  سعر بيع  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  7035 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 24

بلغ  سعر بيع  جرام الذهب عيار 24 الأكثر انتشارًا  8040 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

بلغ  سعر بيع  جرام الذهب عيار 18 الأكثر انتشارًا  6030 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

بلغ  سعر بيع  جرام الذهب عيار 14 الأكثر انتشارًا  4680 جنيهًا.

سعر الجنية الذهب 

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 56280 ألف جنيه.

ارتفاع الذهب في مصر 

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية ارتفاع ملحوظ خلال تداولات الأسبوع الماضي، مدعومة بعدة عوامل محلية وعالمية، أبرزها صعود أسعار الذهب عالميًا، إلى جانب تحركات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ما انعكس بشكل مباشر على الأسعار داخل السوق المحلية.

توقعات أسعار الذهب في الفترة المقبلة

تتجه أنظار الأسواق حاليًا إلى التطورات الجيوسياسية العالمية، خاصة مع تصاعد التوترات الدولية، وهو ما يعزز من توجه المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن. وتشير التوقعات إلى إمكانية استمرار صعود المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة، حيث قد يستهدف مستويات 7500 جنيه لعيار 21 في حال استمرار العوامل الداعمة.

نصائح للمستثمرين والمستهلكين

ينصح خبراء السوق بمتابعة حركة الأسعار بشكل يومي، خاصة في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها السوق العالمي، مع ضرورة اتخاذ قرارات الشراء أو البيع بناء على تحليل دقيق للاتجاهات الحالية والمتوقعة.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب

يعد الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر. وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

