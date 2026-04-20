شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 20 أبريل 2026 حالة من الاستقرار النسبي، مع تسجيل تحركات متوازنة في مختلف الأعيرة، وسط ترقب من المستثمرين والمستهلكين لتطورات السوق المحلية والعالمية.

سعر الذهب اليوم في مصر

سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 7035 جنيه خلال تعاملات اليوم، ليواصل التحرك في نطاق مستقر مقارنة بالأيام الماضية، بالتزامن مع استقرار نسبي في باقي الأعيرة.

أسعار الذهب الاثنين 20 أبريل

وجاءت أسعار الذهب في مصر اليوم كالتالي:

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 7035 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 24

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأكثر انتشارًا 8040 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 18 الأكثر انتشارًا 6030 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 14 الأكثر انتشارًا 4680 جنيهًا.

سعر الجنية الذهب

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 56280 ألف جنيه.

ارتفاع الذهب في مصر

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية ارتفاع ملحوظ خلال تداولات الأسبوع الماضي، مدعومة بعدة عوامل محلية وعالمية، أبرزها صعود أسعار الذهب عالميًا، إلى جانب تحركات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ما انعكس بشكل مباشر على الأسعار داخل السوق المحلية.

توقعات أسعار الذهب في الفترة المقبلة

تتجه أنظار الأسواق حاليًا إلى التطورات الجيوسياسية العالمية، خاصة مع تصاعد التوترات الدولية، وهو ما يعزز من توجه المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن. وتشير التوقعات إلى إمكانية استمرار صعود المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة، حيث قد يستهدف مستويات 7500 جنيه لعيار 21 في حال استمرار العوامل الداعمة.

نصائح للمستثمرين والمستهلكين

ينصح خبراء السوق بمتابعة حركة الأسعار بشكل يومي، خاصة في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها السوق العالمي، مع ضرورة اتخاذ قرارات الشراء أو البيع بناء على تحليل دقيق للاتجاهات الحالية والمتوقعة.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب

يعد الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر. وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.