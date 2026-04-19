الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

هبوط جديد.. سعر الذهب في مصر نهاية يوم الأحد

سعر الذهب
سعر الذهب
علياء فوزى

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف ختام تعاملات اليوم الأحد،بقيمة تتراوح بين 20 لـ25 جنيها في الجرام الواحد.

يستعرض موقع “صدى البلد”  أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال مستهل التعاملات المسائية اليوم الأحد 19 أبريل 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع وشراء أعيرة الذهب في مصر اليوم الأحد

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 8025 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو7975 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ  سعر بيع  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  7020 جنيهًا.

بلغ  سعر شراء  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  6980 جنيه.

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 6015 جنيهًا. 

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5985 جنيهًا. 

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4680 جنيها.

بلغ سعر شراء  جرام الذهب عيار 14 اليوم 4655 جنيها. 

سعر الجنيه الذهب

بلغ  سعر  بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 56.160 ألف جنيه.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 55.840 ألف جنيه. 

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 249540 جنيها.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 248115 جنيهًا.

سعر الدولار في الصاغة 

وسجل سعر الدولار في الصاغة اليوم 51.77 جنيه مقابل 51.76 جنيه السعر الرسمي.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية الآن حوالي 4883 دولارا.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب 

يُعد الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر. وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

 أسعار النفط عالميًا

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، ما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد الأسعار.

