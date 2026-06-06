الصحة اللبنانية: 3593 شهيداً و10990 جريحاً حصيلة العدوان الإسرائيلي

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أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس الماضي وحتى 6 يونيو الجاري بلغت 3593 شهيداً و10990 جريحاً.

وأوضح المركز - في بيان اليوم - أن هذه الأرقام تعكس حجم الخسائر البشرية الناجمة عن الاعتداءات المتواصلة، والتي أسفرت عن سقوط آلاف الضحايا بين شهداء وجرحى في مختلف المناطق.

وأكد مركز عمليات طوارئ الصحة أن الجهات الصحية تواصل متابعة التطورات الميدانية وتحديث البيانات بشكل دوري، بالتنسيق مع المستشفيات والفرق الطبية والإسعافية المعنية.