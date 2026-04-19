عيار 21 يخسر 600 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الأحد 19 أبريل 2026، حالة من الاستقرار النسبي مع بداية التعاملات داخل أسواق الصاغة، وذلك بعد أسبوع اتسم بتراجعات ملحوظة في الأسعار، خاصة لعيار 21 الأكثر تداولًا، وسط استمرار التباين بين حركة الذهب عالميًا ، حيث فقد من أعلى سعر وهو 7650 جنيها نحو 600 جنيه.







سعر الذهب اليوم

ويأتي هذا الاستقرار بعد موجة هبوط شهدها المعدن الأصفر خلال الأيام الماضية، رغم استمرار الاتجاه الصاعد عالميًا، ما يعكس تأثر السوق بعوامل داخلية أبرزها سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

شهدت الأسعار في مصر تراجعت خلال الأسبوع الماضي، رغم ارتفاع سعر الأونصة عالميًا بنسبة بلغت نحو 1.7%، إلا أن انخفاض الدولار المحلي حدّ من انتقال هذا الصعود إلى السوق.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 تراجعًا بنسبة 1.8% خلال الأسبوع، حيث تحرك بين مستويات 7175 جنيهًا في بداية التداولات، ووصل إلى أدنى مستوى عند 6990 جنيهًا، قبل أن يغلق عند نحو 7035 جنيهًا.

ويشير ذلك إلى حالة من التذبذب العرضي المائل للانخفاض في السوق خلال الفترة الأخيرة.



أسعار الذهب اليوم في مصر

جاءت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم الأحد 19 أبريل 2026 على النحو التالي:

عيار 24: 8040 جنيهًا

عيار 22: 7370 جنيهًا

عيار 21: 7035 جنيهًا

عيار 18: 6030 جنيهًا

الجنيه الذهب: 56280 جنيهًا

وتُعد هذه المستويات انعكاسًا مباشرًا لحالة الهدوء النسبي التي تسيطر على السوق بعد موجة التذبذب الأخيرة.

تأثير الدولار على حركة الذهب

أشار خبراء السوق إلى أن أحد أهم أسباب تراجع الذهب في مصر هو انخفاض سعر الدولار من مستويات قاربت 55 جنيهًا إلى أقل من 52 جنيهًا خلال الأسبوع، وهو ما انعكس بشكل مباشر على الأسعار.

ورغم أن الذهب عالميًا استفاد من تحسن الأوضاع الجيوسياسية وارتفاع الطلب، إلا أن قوة الجنيه أمام الدولار في السوق قللت من تأثير هذا الصعود، لتبقى الأسعار في مصر داخل نطاق محدود من الحركة.



فجوة بين السوق المحلي والعالمي

تشير البيانات إلى وجود فجوة واضحة بين السوق المصري والعالمي، حيث واصل الذهب العالمي الارتفاع مدعومًا بتراجع الدولار وزيادة الطلب عليه كملاذ آمن، بينما لم ينعكس هذا الارتفاع بنفس القوة على السوق المحلي.

هذه الفجوة ستظل قائمة طالما استمر استقرار سعر الصرف داخل مصر، مع بقاء العوامل العالمية في حالة تقلب مستمر.

أداء إنتاج الذهب في مصر

سجل إنتاج مصر من الذهب خلال عامي 2024 و2025 نحو 640 ألف أونصة بزيادة بلغت 14%، فيما ارتفعت قيمة المبيعات إلى نحو 1.5 مليار دولار بنسبة نمو وصلت إلى 57%.

وتشير التوقعات إلى استمرار صعود الذهب عالميًا خلال الفترة المقبلة، مع احتمالية وصول الأونصة إلى مستويات تقارب 4900 دولار، مدعومة بتراجع الدولار عالميًا وزيادة الطلب الاستثماري.



سعر الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب في مصر من محل لآخر بسبب المصنعية، والتي تتراوح عادة بين 150 و300 جنيه للجرام، وقد تصل إلى نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر الجرام حسب نوع المشغولات.

وتظل هذه الفروق سببًا رئيسيًا في اختلاف الأسعار النهائية بين التجار، رغم ثبات السعر الأساسي للذهب في السوق.