عيار 21 يخسر 600 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم

عبد العزيز جمال

شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الأحد 19 أبريل 2026، حالة من الاستقرار النسبي مع بداية التعاملات داخل أسواق الصاغة، وذلك بعد أسبوع اتسم بتراجعات ملحوظة في الأسعار، خاصة لعيار 21 الأكثر تداولًا، وسط استمرار التباين بين حركة الذهب عالميًا ، حيث فقد من أعلى سعر وهو 7650 جنيها نحو 600 جنيه.

سعر الذهب يحبس الأنفاس.. عيار 21 يتجاوز 5000 جنيه رسميًا بالمصنعية


ويأتي هذا الاستقرار بعد موجة هبوط شهدها المعدن الأصفر خلال الأيام الماضية، رغم استمرار الاتجاه الصاعد عالميًا، ما يعكس تأثر السوق بعوامل داخلية أبرزها سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

شهدت الأسعار في مصر تراجعت خلال الأسبوع الماضي، رغم ارتفاع سعر الأونصة عالميًا بنسبة بلغت نحو 1.7%، إلا أن انخفاض الدولار المحلي حدّ من انتقال هذا الصعود إلى السوق.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 تراجعًا بنسبة 1.8% خلال الأسبوع، حيث تحرك بين مستويات 7175 جنيهًا في بداية التداولات، ووصل إلى أدنى مستوى عند 6990 جنيهًا، قبل أن يغلق عند نحو 7035 جنيهًا.

ويشير ذلك إلى حالة من التذبذب العرضي المائل للانخفاض في السوق خلال الفترة الأخيرة.

500 جنيه زيادة جديدة.. قفزة جنونية في سعر الذهب عيار 21

جاءت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم الأحد 19 أبريل 2026 على النحو التالي:

  • عيار 24: 8040 جنيهًا
  • عيار 22: 7370 جنيهًا
  • عيار 21: 7035 جنيهًا
  • عيار 18: 6030 جنيهًا
  • الجنيه الذهب: 56280 جنيهًا

وتُعد هذه المستويات انعكاسًا مباشرًا لحالة الهدوء النسبي التي تسيطر على السوق بعد موجة التذبذب الأخيرة.

تأثير الدولار على حركة الذهب

أشار خبراء السوق إلى أن أحد أهم أسباب تراجع الذهب في مصر هو انخفاض سعر الدولار من مستويات قاربت 55 جنيهًا إلى أقل من 52 جنيهًا خلال الأسبوع، وهو ما انعكس بشكل مباشر على الأسعار.

ورغم أن الذهب عالميًا استفاد من تحسن الأوضاع الجيوسياسية وارتفاع الطلب، إلا أن قوة الجنيه أمام الدولار في السوق قللت من تأثير هذا الصعود، لتبقى الأسعار في مصر داخل نطاق محدود من الحركة.

عيار 21 مفاجأة.. هبوط جديد في سعر الذهب اليوم الأحد

فجوة بين السوق المحلي والعالمي

تشير البيانات إلى وجود فجوة واضحة بين السوق المصري والعالمي، حيث واصل الذهب العالمي الارتفاع مدعومًا بتراجع الدولار وزيادة الطلب عليه كملاذ آمن، بينما لم ينعكس هذا الارتفاع بنفس القوة على السوق المحلي.

 هذه الفجوة ستظل قائمة طالما استمر استقرار سعر الصرف داخل مصر، مع بقاء العوامل العالمية في حالة تقلب مستمر.

أداء إنتاج الذهب في مصر

سجل إنتاج مصر من الذهب خلال عامي 2024 و2025 نحو 640 ألف أونصة بزيادة بلغت 14%، فيما ارتفعت قيمة المبيعات إلى نحو 1.5 مليار دولار بنسبة نمو وصلت إلى 57%.

وتشير التوقعات إلى استمرار صعود الذهب عالميًا خلال الفترة المقبلة، مع احتمالية وصول الأونصة إلى مستويات تقارب 4900 دولار، مدعومة بتراجع الدولار عالميًا وزيادة الطلب الاستثماري.

تختلف أسعار الذهب في مصر من محل لآخر بسبب المصنعية، والتي تتراوح عادة بين 150 و300 جنيه للجرام، وقد تصل إلى نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر الجرام حسب نوع المشغولات.

وتظل هذه الفروق سببًا رئيسيًا في اختلاف الأسعار النهائية بين التجار، رغم ثبات السعر الأساسي للذهب في السوق.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

12:00 تصبح 1:00 صباحًا.. بدء التوقيت الصيفي 2026 وتغيير الساعة في هذا الموعد

زيادة المرتبات الجديدة

رسميًا.. زيادة المرتبات الجديدة وحوافز تصل لـ2000 جنيه بدءًا من هذا الموعد

ضياء العوضي

وثيقة منسوبة لشرطة دبي تثير الجدل بشأن وفاة الدكتور ضياء العوضي

العداد الكودي

بنسبة 28%.. موعد زيادة سعر الكيلووات في عداد الكهرباء الكودي

العدادات الكودية

الكهرباء تكشف مفاجأة في ملف العدادات الكودية.. وخطوات جديدة للحد من الهدر وسرقة التيار| تفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن إجازة 25 أبريل 2026

قرار حكومي بشأن إجازة 25 أبريل 2026 للموظفين

وزير العدل

تفعيل قرار تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة.. غدًا

ضياء العوضي

رغم الخلاف.. ابن شقيق عبدالحليم حافظ ينعى ضياء العوضي برسالة مؤثرة

ترشيحاتنا

سلة الزمالك

عضو بمجلس الزمالك: فريق الكرة يسير بثبات.. والجمهور سر عودة كأس مصر للسلة

أيمن الغباشي

أيمن الغباشي: فخور بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا.. وأرحب بالعودة للدوري المصري

حسين لبيب

شبانة: أدعو حسام المندوه للتعلم من حسين لبيب

فيديو

بائع الذرة التركي

أصبح مليونير مشاهدات في ليلة… بائع ذرة يتحول إلى مزار سياحي

العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

أزمة ابنة علي الحجار تعيد الجدل حول العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: ماذا بعد مصنع الرمان في البداري؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ​أمانة الكلمة ومسؤولية البناء في زمن المتغيرات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب العاصمة

د. عادل القليعي يكتب: أقولها لله... وأجري عليه

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خواطر في العمق الإنساني.. بين ما يُرى وما يُحسّ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: كيف تحمي الداخلية الشارع المصري؟

المزيد