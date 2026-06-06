مصر تراهن على التكنولوجيا والمدن الذكية لجذب الاستثمارات.. رسائل حول النمو والتحول الرقمي

استعرضت الإعلامية إيمان عبد الباقي، خلال برنامجها "اليوم"، مجموعة من التصريحات الرسمية والاقتصادية التي سلطت الضوء على توجه الدولة المصرية نحو تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للتكنولوجيا والاستثمار، مع التركيز على التحول الرقمي، وتطوير المدن الجديدة، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص باعتبارها محاور رئيسية لدعم النمو الاقتصادي.

وزير الاستثمار: مصر تتجه لتصبح مركزًا إقليميًا للذكاء الاصطناعي

وقالت الإعلامية إيمان عبد الباقي في برنامجها "اليوم"، أن الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أكد أن مصر تشهد تحولًا متسارعًا نحو أن تصبح مركزًا إقليميًا للذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية والخدمات التكنولوجية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي والتطور المستمر في بنيتها الرقمية.

وأوضحت أن الوزير، خلال مشاركته في جلسات تناولت مستقبل البنية التحتية الرقمية والابتكار وفرص الاستثمار، أشار إلى جانب مناقشات ركزت على بناء مدن مصر المستقبلية، أن الدولة تعمل على تعظيم الاستفادة من التطور التكنولوجي لتعزيز جاذبية الاقتصاد المصري.

الإسكان: المدن الجديدة ركيزة لزيادة الاستثمارات

كما نقلت إيمان عبد الباقي، في برنامجها "اليوم"، تصريحات الدكتورة راندا المنشاوي، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التي أكدت خلالها أن المدن الجديدة والشراكات مع القطاع الخاص تمثل أحد أهم محاور جذب الاستثمارات وخلق مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة.

وأضافت أن الدولة مستمرة في تطوير البنية التحتية والخدمات داخل المدن الجديدة، بما يدعم التوسع العمراني ويعزز قدرة السوق المصرية على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

الجمعية المصرية البريطانية: المستثمرون يثقون في الاقتصاد المصري

وفي السياق ذاته، استعرضت الإعلامية إيمان عبد الباقي تصريحات خالد نصير، رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، الذي أكد أن حجم الاستثمارات الجاري تنفيذها داخل مصر يعكس ثقة المستثمرين في قدرة الاقتصاد المصري على النمو ومواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.

وأشار إلى أن استمرار تنفيذ المشروعات الاستثمارية رغم المتغيرات الاقتصادية العالمية يؤكد وجود فرص واعدة داخل السوق المصرية وقدرته على الحفاظ على جاذبيته الاستثمارية.



