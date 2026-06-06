قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام إيراني ينشر صور الدمار الذي خلفه الهجوم على قاعدة عسكرية في الكويت.. صور
محافظ القاهرة يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات بكورنيش المقطم.. صور
استشهاد وإصابة 21 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على مدينة غزة
15 الف جنيه راتب.. وظائف خاليه لحديثي التخرج
وسط فرحة الأهالي.. محافظ الأقصر يفتتح وحدة طب أسرة البياضية بتكلفة 25 مليون جنيه
روجينا تحتفل بتخرج ابنتها عبر إنستجرام
ضبط منتحلة صفة طبيب.. الصحة تغلق مركز “منة فيت سيشن” بالشيخ زايد
استعادة الكهرباء الخارجية لمحطة زابوريجيا النووية بعد انقطاع دام 15 ساعة
الأوقاف: البرامج القرآنية والدعوية شهدت إقبالًا كبيرًا بمختلف المحافظات خلال يونيو
حكاية بطل| قصة استشهاد عقيد أركان حرب حازم إبراهيم حامد.. فيديو
الضرائب: تخفيض الضريبة على المعدات والأجهزة الطبية لـ 5٪ بدلا من 14٪
كارثة قبل كأس العالم.. زلزال خماسية بلجيكا يفجر موجة غضب عارمة داخل تونس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصر تراهن على التكنولوجيا والمدن الذكية لجذب الاستثمارات.. رسائل حول النمو والتحول الرقمي

التكنولوجيا
التكنولوجيا
رحمة سمير

استعرضت الإعلامية إيمان عبد الباقي، خلال برنامجها "اليوم"، مجموعة من التصريحات الرسمية والاقتصادية التي سلطت الضوء على توجه الدولة المصرية نحو تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للتكنولوجيا والاستثمار، مع التركيز على التحول الرقمي، وتطوير المدن الجديدة، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص باعتبارها محاور رئيسية لدعم النمو الاقتصادي.

وزير الاستثمار: مصر تتجه لتصبح مركزًا إقليميًا للذكاء الاصطناعي
وقالت الإعلامية إيمان عبد الباقي في برنامجها "اليوم"، أن الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أكد أن مصر تشهد تحولًا متسارعًا نحو أن تصبح مركزًا إقليميًا للذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية والخدمات التكنولوجية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي والتطور المستمر في بنيتها الرقمية.

وأوضحت أن الوزير، خلال مشاركته في جلسات تناولت مستقبل البنية التحتية الرقمية والابتكار وفرص الاستثمار، أشار إلى جانب مناقشات ركزت على بناء مدن مصر المستقبلية، أن الدولة تعمل على تعظيم الاستفادة من التطور التكنولوجي لتعزيز جاذبية الاقتصاد المصري.

الإسكان: المدن الجديدة ركيزة لزيادة الاستثمارات
كما نقلت إيمان عبد الباقي، في برنامجها "اليوم"، تصريحات الدكتورة راندا المنشاوي، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التي أكدت خلالها أن المدن الجديدة والشراكات مع القطاع الخاص تمثل أحد أهم محاور جذب الاستثمارات وخلق مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة.

وأضافت أن الدولة مستمرة في تطوير البنية التحتية والخدمات داخل المدن الجديدة، بما يدعم التوسع العمراني ويعزز قدرة السوق المصرية على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

الجمعية المصرية البريطانية: المستثمرون يثقون في الاقتصاد المصري
وفي السياق ذاته، استعرضت الإعلامية إيمان عبد الباقي تصريحات خالد نصير، رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، الذي أكد أن حجم الاستثمارات الجاري تنفيذها داخل مصر يعكس ثقة المستثمرين في قدرة الاقتصاد المصري على النمو ومواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.

وأشار إلى أن استمرار تنفيذ المشروعات الاستثمارية رغم المتغيرات الاقتصادية العالمية يؤكد وجود فرص واعدة داخل السوق المصرية وقدرته على الحفاظ على جاذبيته الاستثمارية.


 

التكنولوجيا والاقتصادية دعم النمو الاقتصادي التحول الرقمي الإسكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحبوب الكاملة

الصحة توجه رسالة عاجلة للمواطنين بشأن الحبوب الكاملة | تفاصيل

الدعم

الحكومة تعلن رسميا موعد التحول للدعم النقدي.. وهذه طريقة التنفيذ

الزوج والزوجة والاطفال

طليق صاحبة فيديو المقابر يخرج عن صمته: معنديش مصدر دخل ولا بكسب جنيه

موعد زيادة المعاشات 2026

بشرى سارة لملايين المواطنين.. موعد زيادة المعاشات 2026 رسميا في مصر

طقس حار

عاصفة ترابية في الطريق.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

امتحانات الشهادة الإعدادية

جمع إنسان ومعنى شذا.. أسئلة حيرت الطلاب في امتحانات عربي الإعدادية اليوم

منتخب مصر

الليلة .. موعد مباراة مصر والبرازيل والقنوات المجانية

أسعار الدواجن

حقيقة حقن الفراخ بالهرمونات.. اتحاد منتجى الدواجن يكشف مفاجأة صادمة

ترشيحاتنا

سعر الذهب

تراجع 22.5 ريال سعودي في أسبوع.. تفاصيل أسعار الذهب في السعودية اليوم

سعر الذهب

سعر عيار 21 الآن..تفاصيل

المستثمرين الصناعيين

انتخابات المستثمرين الصناعيين تُفرز قيادة جديدة بخطة لدعم المصانع المتعثرة

بالصور

صحة الشرقية تنفذ 123 ألف زيارة منزلية مجانية لكبار السن وذوى الهمم

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

لوك جديد| إيناس عز الدين تخطف الأنظار بفستان أصفر.. صور

ايناس عز الدين
ايناس عز الدين
ايناس عز الدين

إطلالة كاجوال جريئة.. ساندي تخطف الأنظار بقبعة حمراء

ساندي
ساندي
ساندي

هل تناول الفول يسبب الغباء؟.. أخصائي تغذية يكشف الحقيقة الكاملة

هل يسبب الفول قلة التركيز والانتفاخ؟
هل يسبب الفول قلة التركيز والانتفاخ؟
هل يسبب الفول قلة التركيز والانتفاخ؟

فيديو

الشهيد عقيد أح حازم إبراهيم حامد

حكاية بطل| قصة استشهاد عقيد أركان حرب حازم إبراهيم حامد.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

المزيد