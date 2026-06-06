قبل 14 عاما فقط.. يونيسيف تكشف خطة جديدة لتنظيم دخول الأطفال إلى التكنولوجيا

قالت سلمى الفوال، مدير برنامج حماية الطفل بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، إن هناك مقترحات لتنظيم استخدام التكنولوجيا للأطفال تبدأ بإتاحة محدودة للمنصات التعليمية قبل سن 14 عاماً.

استمرار مسؤولية المنصات

وأضافت الفوال خلال لقاء خاص مع الإعلامية أمل الحناوي عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، في برنامج "عن قرب مع أمل الحناوي"، أن هذه الإتاحة المحدودة تتوسع تدريجيا للوصول تدريجياً بعد ذلك مع موافقة أولياء الأمور، وصولاً إلى إتاحة أوسع بعد 18 عاماً مع استمرار مسؤولية المنصات عن تصميم منتجاتها، خاصة ما يعرف بـ"الأنماط المظلمة" مثل التمرير اللانهائي والإعلانات المضللة.

كما شددت على أهمية التوعية الرقمية للأطفال والأسر، مؤكدة أن الحل يبدأ بالثقة داخل الأسرة وتشجيع الأطفال على الإبلاغ عن أي مشكلة لولي الأمر أو المعلم أو أي شخص بالغ موثوق منذ اللحظة الأولى لحدوثها.