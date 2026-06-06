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مدير حماية الأطفال باليونيسيف: يصعب ملاحقة مرتكبي الجرائم الرقمية لأنها عابرة للحدود
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدير حماية الأطفال باليونيسيف: يصعب ملاحقة مرتكبي الجرائم الرقمية لأنها عابرة للحدود

مدير حماية الأطفال بـ"يونيسيف"
مدير حماية الأطفال بـ"يونيسيف"
محمد البدوي

قالت سلمى الفوال، مدير برنامج حماية الطفل بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، إن الجرائم الرقمية تمثل تحديا معقداً لكونها عابرة للحدود وغالبا ما تعتمد على منصات تديرها شركات عالمية خارج النطاق القانوني للدول المستهدفة، ما يصعّب ملاحقة مرتكبيها.

 التحقيق والملاحقة القضائية

وأوضحت الفوال خلال لقاء خاص مع الإعلامية أمل الحناوي عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، في برنامج "عن قرب مع أمل الحناوي"، أن التعاون مع الإنتربول لا يقتصر على التحقيق والملاحقة القضائية، بل يشمل تعزيز قدرات جهات إنفاذ القانون مثل مكتب النائب العام، وتزويدها بالمهارات والمعارف الحديثة، إلى جانب دعم قنوات التواصل مع الشركات خارج الحدود لتسريع تبادل البيانات في القضايا العابرة للدول.

الاستجابة للقضايا الرقمية

وأضافت أن هذا التعاون يهدف إلى الاستفادة من خبرات دولية متعددة لتعزيز الاستجابة للقضايا الرقمية التي تتطلب تنسيقاً دولياً سريعاً وفعالاً.

يونيسيف حماية الطفل الأمم المتحدة منظمة الأمم المتحدة

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