وحدة حماية الطفل بالأقصر تنظم ندوات توعية ضمن فعاليات مبادرة «قرارك يفرق»

استكملت الوحدة العامة لحماية الطفولة والأمومة بمحافظة الأقصر فعاليات مبادرة «قرارك يفرق» لحماية الطفل، والتي تنفذها الوحدة العامة لحماية الطفولة والأمومة بالمحافظة برئاسة نجوى إبراهيم مدير الوحدة، بهدف نشر الوعي المجتمعي بمخاطر التعاطي والإدمان وتعزيز أساليب الحماية والرعاية الأسرية للأطفال والنشء.

وشهد مركز إسنا استمرار فعاليات المبادرة من خلال تنفيذ عدد من الندوات التوعوية والإرشادات الوقائية والأسرية، بالتعاون مع جمعية المنشية لتنمية المجتمع وجمعية جبر الخواطر بإسنا، بحضور فاطمة السيد مديرة الوحدة الفرعية لحماية الطفولة والأمومة بالمركز.

وحاضر في الندوات الشيخ محمد زيدان، إلى جانب آيات عبداللطيف مثقف صحي، والأخصائيين بالوحدة، حيث استهدفت الفعاليات نحو 50 أسرة، وتم خلالها تقديم رسائل توعوية حول حماية الأطفال من السلوكيات السلبية، وتعزيز دور الأسرة في بناء بيئة آمنة وداعمة للأبناء.

وفي مركز ومدينة الطود، تابعت الوحدة الفرعية لحماية الطفولة والأمومة فعاليات المبادرة بالتعاون مع جمعية نجع أبو بكر للتنمية ومنطقة وعظ الأقصر بالطود، بحضور أحمد عبداللطيف الشناوي مدير الوحدة، والشيخ محمد علي محمد سيد واعظ بمنطقة وعظ الأقصر، إلى جانب إبراهيم أحمد حامد رئيس مجلس إدارة الجمعية وأعضاء الجمعية، حيث استهدفت الفعاليات نحو 10 أسر وأطفالهم، وتم خلالها تقديم ندوات توعوية وإرشادات أسرية تسهم في رفع وعي الأسر بمخاطر التعاطي والإدمان وأثرها السلبي على الأطفال والمجتمع.

وتأتي مبادرة «قرارك يفرق» ضمن جهود الوحدة العامة لحماية الطفولة والأمومة بمحافظة الأقصر لنشر ثقافة الحماية المجتمعية للأطفال، من خلال تنفيذ سلسلة من الندوات والأنشطة التوعوية داخل المؤسسات التعليمية والمجتمعية بمختلف مراكز المحافظة، والتي تستهدف الأطفال وأسرهم برسائل توعوية وإرشادات وقائية تسهم في تعزيز السلوكيات الإيجابية وحمايتهم من المخاطر المجتمعية.

وأكدت نجوى إبراهيم، مدير الوحدة العامة لحماية الطفولة والأمومة بمحافظة الأقصر، أن المبادرة تمثل برنامجًا توعويًا متكاملًا للتعريف بمخاطر التعاطي والإدمان بكافة أشكالهما، مشيرة إلى أن الفعاليات تستهدف مختلف الفئات العمرية، وتسعى إلى بناء جيل واعٍ قادر على اتخاذ القرارات السليمة وحماية نفسه من السلوكيات الضارة، مع استمرار تنفيذ برامج الحماية والإرشاد الأسري بالتنسيق مع الجهات والمؤسسات الشريكة بالمحافظة.