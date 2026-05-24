قبل تداولها خلال عيد الأضحى .. ضبط ربع طن مجمدات منتهية الصلاحية داخل ثلاجة ببندر الأقصر

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء حملة رقابية مكبرة أسفرت عن ضبط ربع طن من البرجر وجلاش البطاطس المجمد منتهي الصلاحية داخل إحدى الثلاجات ببندر الأقصر وذلك قبل طرحها وتداولها في الأسواق خلال موسم عيد الأضحى المبارك.

جاءت الحملة في ضوء توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر وبمتابعة المهندس عبدالرازق محمد الصافي وكيل وزارة التموين بالأقصر بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز للتأكد من سلامة وجودة السلع الغذائية وضبط المخالفات التموينية.

قاد الحملة أحمد محمود ربيع مدير الرقابة التموينية وعبدالعظيم النوبي أبو الوفا كبير مفتشي المديرية وشريف أحمد سعد وذلك بالاشتراك مع هيئة سلامة الغذاء ممثلة في محمد عبدالله محمد.

وأسفرت أعمال الحملة عن ضبط كمية تقدر بربع طن من البرجر وجلاش البطاطس المجمدات منتهية الصلاحية داخل إحدى الثلاجات بناحية بندر الأقصر قبل تداولها للمواطنين.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تمكنت الحملة من تحرير 4 محاضر جنح لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع للجمهور.