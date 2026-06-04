مستقبل الأوطان.. احتفالية روسية في اليوم العالمي لحماية الطفل | شاهد

نظّم البيت الروسي بالقاهرة فعالية ثقافية وترفيهية متكاملة تحت عنوان «وطني.. طفولة سعيدة»، احتفالًا بمناسبتين مهمتين هما يوم روسيا الوطني واليوم العالمي لحماية الطفل، وذلك بمشاركة واسعة من الأطفال وأسرهم وأبناء الجالية الروسية في مصر.

وبحسب البيان الصادر عن السفارة الروسية بالقاهرة، فإن الفعالية جاءت تأكيدًا لأهمية دور الأطفال باعتبارهم مستقبل الأوطان وثروتها الحقيقية، حيث ركز البرنامج على تعزيز القيم الثقافية، وتنمية المواهب الإبداعية لدى النشأ، وترسيخ ارتباط الأجيال الجديدة بتاريخ وثقافة وطنهم.

وتضمن الاحتفال مجموعة من ورش العمل الفنية والإبداعية المخصصة للأطفال وأولياء الأمور، إلى جانب ركن للتصوير التذكاري أتاح للزوار التقاط الصور وهم يرتدون القبعات والأزياء المستوحاة من التراث الشعبي الروسي.

كما استضاف بهو مكتبة البيت الروسي معرضًا فنيًا ضم أعمال طلاب استوديو الفنون التشكيلية بإشراف الفنانة هبة صالح، حيث حظي المعرض بإقبال لافت من الحضور.

واختُتمت الفعالية بحفل فني متنوع شارك فيه عدد من المواهب الشابة، من بينهم طلاب استوديو الجيتار بقيادة أيمن حبيب، واستوديو الهارمونيكا بقيادة شريف كارلوس، وطلاب البيانو، إلى جانب مطربي فرقة «كالينكا» بإشراف لويزا بليدجانتس، وفناني مركز «إنديجو» للباليه الروسي بقيادة ديانا كارنيشيفا، فضلًا عن أعضاء الجناح الشبابي للمجلس التنسيقي لمنظمات المواطنين الروس المقيمين في مصر.

وأُقيمت الفعالية بمشاركة المجلس التنسيقي لمنظمات المواطنين الروس في مصر، في أجواء احتفالية عكست عمق التبادل الثقافي والإنساني بين مصر وروسيا، وأكدت أهمية دعم الأطفال وتنمية مواهبهم باعتبارهم أساس بناء المستقبل.