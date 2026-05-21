قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تطور مثير بشأن النشاط البركاني في شبه الجزيرة العربية.. ماذا يحدث؟
ننشر أسماء مصابي حادث اصطدام ملاكي بسور على طريق جمصة
إخلاء سبيل مشجعين في أحداث مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بكفالة مالية
الصحة: مصر نجحت في خفض وفيات الأمهات بنسبة 79%
ضبط عاطل متهم بممارسة البلطجة وترويع المواطنين بالإسكندرية
الخارجية الألمانية تدعو إلى عودة الملاحة إلى مضيق هرمز فورا بدون قيود
وزير الخارجية الأمريكي : مؤشرات جيدة بشأن إيران .. وترامب يفضل الاتفاق
وزير المالية اللبناني: خسائرنا بسبب الحرب تصل إلى 20 مليار دولار
وزير الاستثمار: توطين صناعة المواد الفعالة الدوائية يدعم الأمن الصحي ويخفض الواردات
رئيس الوزراء يستعرض مع وزير الاستثمار ملفات الترويج التجاري وتوسيع الشراكات الدولية
الحرس الثوري الإيراني: عبور 31 سفينة وناقلة نفط مضيق هرمز خلال 24 ساعة بالتنسيق معنا
«منهم إيدى كوهين وعمرو واكد».. النيابة تصدر قرار بحجب حسابات 12 شخصا على السوشيال ميديا داخل مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«القومي للطفولة والأمومة» يستعرض جهوده وخططه المستقبلية لتعزيز حماية الأطفال ودعم الأسر المصرية

الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة
الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة
أمل مجدى

عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة اجتماعه الدوري لأعضاء مجلس الإدارة، برئاسة الدكتورة سحر السنباطي، وبحضور عضوات وأعضاء المجلس والأمين العام، وذلك لمتابعة جهود المجلس خلال الفترة الماضية، واستعراض خطط العمل والمبادرات والبرامج الجاري تنفيذها لدعم وحماية الأطفال والأسر المصرية.

واستهلت الدكتورة سحر السنباطي الاجتماع باستعراض أبرز جهود المجلس خلال الفترة الماضية، والتي شملت افتتاح فرعي المجلس القومي للطفولة والأمومة بمحافظتي سوهاج وقنا، في خطوة تستهدف تعزيز دور المجلس في تقديم الخدمات والدعم للأطفال وأسرهم، خاصة في محافظات صعيد مصر، إلى جانب تدشين عدد من المبادرات المهمة بالمحافظتين، من بينها مبادرة «غزل بنات» لمناهضة زواج الأطفال، ومبادرة «صحة فرح» لدعم صحة الفتيات وتعزيز الوعي بالقضايا الصحية الخاصة بهن.

كما أشارت رئيسة المجلس إلى بعض المبادرات التي أطلقتها فروع المجلس بالمحافظات، ومنها مبادرة «صحة ووعي» التي أطلقها فرع المجلس بمحافظة الإسكندرية، بهدف تقديم الخدمات الطبية للأطفال داخل دور الرعاية، في إطار الحرص على دعم الأطفال الأولى بالرعاية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

وأكدت الدكتورة سحر السنباطي أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تكثيف الجهود لرفع الوعي بمنظومة الأسر البديلة ونظام كفالة الأطفال، بالتعاون مع الجهات المعنية، مشيدةً بما تبذله الدولة المصرية من جهود لتعزيز منظومة الرعاية البديلة وتوفير بيئة أسرية آمنة للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية.

كما أوضحت أن لجنة التشريعات بالمجلس تعمل حاليًا على مراجعة التحديثات المقترحة على قانون الطفل، بما يواكب المتغيرات المجتمعية ويعزز منظومة حماية حقوق الطفل.

وخلال الاجتماع، استعرضت لجنة الفنون والثقافة خطة عملها خلال الفترة المقبلة، والتي تتضمن عددًا من المقترحات الهادفة إلى دعم ثقافة الطفل وتنمية وعيه وإبداعه في مجالات متنوعة، فيما ناقشت لجنة الصحة والسكان عددًا من المقترحات الخاصة برفع الوعي الصحي، وبناء شراكات مع جهات فاعلة في هذا المجال، إلى جانب مقترح تنظيم لقاء توعوي لطلاب كلية الطب بـجامعة بدر حول مخاطر العنف ضد الأطفال والنساء.
كما استعرضت اللجان الدائمة للطفولة المبكرة، والبحوث والتدريب، والتعليم، ما تم إنجازه بشأن تحديث الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة، بما يسهم في دعم حقوق الأطفال في مراحلهم العمرية الأولى وتعزيز فرص نموهم وتنميتهم بصورة متكاملة.

وفي السياق ذاته، عرضت اللجنة الدائمة لحماية الطفل مقترحًا لحماية الأطفال حتى سن 18 عامًا من مخاطر الإدمان، من خلال تنفيذ برامج توعوية وتدابير وقائية تستهدف الأطفال والأسر، بما يسهم في تعزيز الحماية المجتمعية للأطفال والحفاظ على سلامتهم.

واختتمت الدكتورة سحر السنباطي الاجتماع بتوجيه الشكر والتقدير إلى أعضاء مجلس الإدارة، مشيدةً بدورهم الفاعل ومقترحاتهم البنّاءة التي تسهم في دعم جهود المجلس وتعزيز آليات حماية ورعاية الأطفال.

القومي للطفولة حماية الطفل حقوق الطفل الطفولة الطفل المجلس القومي للطفولة والأمومة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

درع الدوري في طائرة خاصة

من عامل نظافة وسيارة نصف نقل لـ طائرة خاصة.. حكاية سرقة درع الدوري من الزمالك| صور

أرشيفية

360 جنيهًا..أسعار الذهب اليوم الخميس 21 مايو 2026 وعيار 21 يسجل هذا الرقم

عيار 21

عيار 21 نزل 900 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم قبل قرار البنك المركزي

فرج عامر

عَك كروي غير مُمتع.. تعليق ناري لـ فرج عامر على مباريات حسم الدوري

قصر النيل

تنبيه عاجل بخصوص كوبري قصر النيل: لا تذهب إلى اتجاه التحرير

المتهمان

نتجت من حمل سفاح.. كواليس التخلص من صغيرة في شارع بأبو النمرس

صرف منحة العمالة غير المنتظمة

3000 لكل عامل.. صرف منحة العمالة غير المنتظمة والاستثنائية اليوم

اكتشاف الغاز والمواد البتروليه

شركة عجيبة للبترول تحقق أكبر اكتشاف لها منذ 15 عاما بالصحراء الغربية

ترشيحاتنا

العبادة في العشر الأوائل

أفضل الأعمال في العشر الأوائل من ذي الحجة.. أمين الفتوى يوضح فضلها

الشيخ خالد الجندي

في العشر الأوائل.. خالد الجندي: العمل الصالح ليس عبادات فقط

خطبة الجمعة

تعرف على موضوع خطبة الجمعة غدا بمساجد الأوقاف

بالصور

طريقة عمل شيش طاووق في الإير فراير.. بتتبيلة البصل والطماطم

طريقة عمل الشيش طاووق في الإير فراير
طريقة عمل الشيش طاووق في الإير فراير
طريقة عمل الشيش طاووق في الإير فراير

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لذور الشيا؟.... بخلاف خسارة الوزن

فوائد بذور الشيا للصحة
فوائد بذور الشيا للصحة
فوائد بذور الشيا للصحة

نشرة المرأة والمنوعات | الإرشاد البيطري ينصح بعدم غسل اللحوم.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشاي يوميا؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

هل انفصلت أصالة عن فائق حسن ؟.. القصة الكاملة ورد نجلها

أصالة وفائق حسن
أصالة وفائق حسن
أصالة وفائق حسن

فيديو

محمد حماقى

قالوا عنى إيه.. محمد حماقى يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد

شيرين وشقيقها

تنازل ام تصعيد؟ .. تطور جديد في قضية شيرين وشقيقها محمد عبد الوهاب

فيروس الإيبولا

فيروس أفريقي يثير الرعـ.ب.. تفشٍ جديد للإيبولا يعيد ذكريات كورونا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد