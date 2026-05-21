«القومي للطفولة والأمومة» يستعرض جهوده وخططه المستقبلية لتعزيز حماية الأطفال ودعم الأسر المصرية

عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة اجتماعه الدوري لأعضاء مجلس الإدارة، برئاسة الدكتورة سحر السنباطي، وبحضور عضوات وأعضاء المجلس والأمين العام، وذلك لمتابعة جهود المجلس خلال الفترة الماضية، واستعراض خطط العمل والمبادرات والبرامج الجاري تنفيذها لدعم وحماية الأطفال والأسر المصرية.

واستهلت الدكتورة سحر السنباطي الاجتماع باستعراض أبرز جهود المجلس خلال الفترة الماضية، والتي شملت افتتاح فرعي المجلس القومي للطفولة والأمومة بمحافظتي سوهاج وقنا، في خطوة تستهدف تعزيز دور المجلس في تقديم الخدمات والدعم للأطفال وأسرهم، خاصة في محافظات صعيد مصر، إلى جانب تدشين عدد من المبادرات المهمة بالمحافظتين، من بينها مبادرة «غزل بنات» لمناهضة زواج الأطفال، ومبادرة «صحة فرح» لدعم صحة الفتيات وتعزيز الوعي بالقضايا الصحية الخاصة بهن.

كما أشارت رئيسة المجلس إلى بعض المبادرات التي أطلقتها فروع المجلس بالمحافظات، ومنها مبادرة «صحة ووعي» التي أطلقها فرع المجلس بمحافظة الإسكندرية، بهدف تقديم الخدمات الطبية للأطفال داخل دور الرعاية، في إطار الحرص على دعم الأطفال الأولى بالرعاية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

وأكدت الدكتورة سحر السنباطي أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تكثيف الجهود لرفع الوعي بمنظومة الأسر البديلة ونظام كفالة الأطفال، بالتعاون مع الجهات المعنية، مشيدةً بما تبذله الدولة المصرية من جهود لتعزيز منظومة الرعاية البديلة وتوفير بيئة أسرية آمنة للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية.

كما أوضحت أن لجنة التشريعات بالمجلس تعمل حاليًا على مراجعة التحديثات المقترحة على قانون الطفل، بما يواكب المتغيرات المجتمعية ويعزز منظومة حماية حقوق الطفل.

وخلال الاجتماع، استعرضت لجنة الفنون والثقافة خطة عملها خلال الفترة المقبلة، والتي تتضمن عددًا من المقترحات الهادفة إلى دعم ثقافة الطفل وتنمية وعيه وإبداعه في مجالات متنوعة، فيما ناقشت لجنة الصحة والسكان عددًا من المقترحات الخاصة برفع الوعي الصحي، وبناء شراكات مع جهات فاعلة في هذا المجال، إلى جانب مقترح تنظيم لقاء توعوي لطلاب كلية الطب بـجامعة بدر حول مخاطر العنف ضد الأطفال والنساء.

كما استعرضت اللجان الدائمة للطفولة المبكرة، والبحوث والتدريب، والتعليم، ما تم إنجازه بشأن تحديث الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة، بما يسهم في دعم حقوق الأطفال في مراحلهم العمرية الأولى وتعزيز فرص نموهم وتنميتهم بصورة متكاملة.

وفي السياق ذاته، عرضت اللجنة الدائمة لحماية الطفل مقترحًا لحماية الأطفال حتى سن 18 عامًا من مخاطر الإدمان، من خلال تنفيذ برامج توعوية وتدابير وقائية تستهدف الأطفال والأسر، بما يسهم في تعزيز الحماية المجتمعية للأطفال والحفاظ على سلامتهم.

واختتمت الدكتورة سحر السنباطي الاجتماع بتوجيه الشكر والتقدير إلى أعضاء مجلس الإدارة، مشيدةً بدورهم الفاعل ومقترحاتهم البنّاءة التي تسهم في دعم جهود المجلس وتعزيز آليات حماية ورعاية الأطفال.