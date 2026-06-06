يونيسيف: أفكار مبتكرة لمواجهة التنمر عبر الكارتون والألعاب الرقمية

قالت سلمى الفوال، مدير برنامج حماية الطفل بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، إن العديد من الأطفال يتعرضون لظواهر مثل التنمر، ما دفع إلى طرح أفكار مبتكرة لمواجهته، من بينها إنتاج أفلام كارتون وأعمال رقمية موجهة للأطفال للتوعية بهذه الظاهرة، مؤكدة أن هذه المبادرات يتم تطويرها حالياً بالتعاون مع قطاع التعليم.

الأنشطة التفاعلية والألعاب

وأوضحت الفوال خلال لقاء خاص مع الإعلامية أمل الحناوي عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، في برنامج "عن قرب مع أمل الحناوي"، أن البرامج المشتركة مع وزارات التربية والتعليم تعتمد على الأنشطة التفاعلية والألعاب داخل المدارس، مع إتاحة الفرصة للأطفال المتميزين في مجالات البرمجة والتكنولوجيا لتطوير منتجات رقمية مثل أفلام الكارتون والألعاب التعليمية، بما يعزز مشاركتهم في إنتاج محتوى توعوي موجه لأقرانهم.

تغير طبيعة الأجيال

وأضافت أن هذا النهج يهدف إلى تحويل أفكار الأطفال أنفسهم إلى أدوات توعوية أكثر تأثيراً وجاذبية، بحيث تُستخدم لاحقاً في نشر الوعي الرقمي داخل المدارس، مشيرة إلى العمل حالياً على تطوير هذه المنتجات لتكون متاحة أمام أطفال آخرين قريباً، بما يعكس تغير طبيعة الأجيال وطرق التفاعل مع المحتوى التعليمي والتوعوي.