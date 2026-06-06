يونيسيف: نقدم دعماً فنياً للجهات الوطنية المختصة بتعديل قوانين حماية الأطفال

قالت سلمى الفوال، مدير برنامج حماية الطفل بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، إن تطوير التشريعات الخاصة بحماية الطفل أمر ضروري للغاية، مشيرة إلى أن اليونيسف تقدم دعماً فنياً للجهات الوطنية المختصة بتعديل القوانين، بالاستناد إلى اتفاقية حقوق الطفل وتفسيرها الحديث عبر التعليق العام رقم 25 بشأن حقوق الطفل في البيئة الرقمية، إضافة إلى الاستفادة من الممارسات الدولية الجيدة.

حماية الطفل وتمكينه من التعلم

وشددت الفوال خلال لقاء خاص مع الإعلامية أمل الحناوي عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، في برنامج " عن قرب مع أمل الحناوي"، على أهمية تحقيق توازن بين حماية الطفل وتمكينه من التعلم واللعب والتعبير عن نفسه بأمان، مع التحول نحو نهج استباقي يعتمد على "الأمان في التصميم".

وأكدت على إلزام الشركات بتقييم المخاطر قبل طرح منتجاتها، والتعامل مع المنصات الرقمية كجهات مسؤولة عن منتجاتها وليس مجرد وسيط للمحتوى.